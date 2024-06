Présidentielles aux États-Unis : Donald Trump tiendra une table ronde sur le mining de cryptomonnaies

L’ancien président, actuellement donné favori par les instituts de sondage, a affiché son soutien au secteur des cryptomonnaies ces dernières semaines. Et Donald Trump poursuit ses initiatives en ce sens, puisqu’il prévoit une « table ronde présidentielle sur le mining de Bitcoin domestique ».

The first Presidential Roundtable on Domestic Bitcoin Mining is officially happening. Titans of our industry meeting with the next President of the United States. History in the making.

