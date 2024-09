Bitcoin : le mineur Cathedra considère qu'il vaut mieux acheter du BTC que de le miner et prend exemple sur MicroStrategy

Le mineur de Bitcoin Cathedra a dévoilé un surprenant changement de stratégie, en affirmant qu'il était peu probable que ses opérations minières soient étendues à l'avenir. À la place, l'entreprise préfère se concentrer sur l'achat de BTC. Pourquoi ce choix ?

Cathedra ralentit sur le minage de Bitcoin pour constituer une réserve de BTC

À chacun des halvings de Bitcoin, la rentabilité du minage diminue. Si le cours du BTC ne suit pas proportionnellement à la hausse, cette activité devient alors moins viable économiquement. Au fil des prochaines décennies, les mineurs seront d’ailleurs essentiellement payés grâce aux frais de minage, à mesure que les récompenses en BTC par nouveaux blocs deviennent marginales.

À partir de ce constat, nous assistons à une réduction du nombre de mineurs indépendants et à une hausse des fusions-acquisitions chez les gros acteurs, leur permettant de réaliser des économies d’échelle et d’augmenter leur rentabilité. C’est par un résonnement similaire que le mineur canadien Cathedra a fait le choix de ne plus étendre ses opérations de minage de Bitcoin, pour privilégier l’achat de BTC.

Read the Company's bitcoin treasury strategy memo here: https://t.co/ZHW8gcJ9PQ pic.twitter.com/xrk5LBCpsW — Cathedra Bitcoin (@CathedraBitcoin) September 16, 2024

💡 Qu'est-ce que le minage de Bitcoin ?

Cette décision repose notamment sur une pression des plus gros actionnaires de l'entreprise, ainsi qu'un constat effectué sur une tendance de ces dernières années :

Les trois dernières années nous ont montré que le minage de bitcoins n’est pas un moyen fiable d’augmenter le nombre de bitcoins par action des actionnaires. En effet, neuf des dix plus grandes sociétés minières de bitcoins cotées en bourse (par capitalisation boursière) détiennent aujourd’hui moins de bitcoins par action qu’il y a trois ans.

À l'inverse, Cathedra prend l'exemple de MicroStrategy, dont la quantité de satoshis par actions n'a cessé d'augmenter au fil des ans.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Un développement mis en pause ?

Ainsi, Cathedra annonce sans ambiguïté dans son communiqué qu'il est peu probable qu'elle « étende ses opérations minières » à l'avenir. À l'inverse, elle se reposera sur ses acquis en continuant à conserver au maximum le produit de ses activités.

En parallèle, les « flux de trésorerie générés par [les] opérations d’hébergement de centres de données » serviront à acquérir toujours plus de BTC.

En outre, les actifs du bilan pourront servir de garantie pour emprunter de l'argent afin d'acheter de nouveaux bitcoins, dans le but de réaliser une plus-value et augmenter cette réserve. Par extension, des émissions de nouvelles actions ainsi que d'obligations pourront aussi servir cette stratégie.

👉 Dans l'actualité également — Bitcoin, direction les 65 000 dollars ? Analyse du BTC du 16 septembre 2024

Notons toutefois qu'à l'inverse de Cathedra, MicroStrategy était déjà une société mature lorsque Michael Saylor a diversifié les activités de l'entreprise vers Bitcoin. La stratégie de Cathedra, si elle repose uniquement sur une volonté de satisfaire les actionnaires, pourrait donc être risquée. Pour en juger, les évolutions de marché dans les années à venir permettront de tirer des conclusions.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Cathedra

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.