MARA Holdings a acheté pour plus d'un milliard de dollars de Bitcoin (BTC)

Ces derniers mois, de plus en plus d'entreprises se sont lancées dans la création d'une réserve stratégique de Bitcoin (BTC). C'est le cas de MARA Holdings qui, confiant, n'a pas hésité à lever des fonds pour se doter d'un maximum de BTC.

MARA Holdings détient désormais pour près de 4 milliards de dollars de Bitcoins

Fin novembre, MARA Holdings, entreprise spécialisée dans le minage de cryptomonnaies, annonçait avoir obtenu pour près d'un milliard de dollars via une émission de billets convertibles sans intérêt. En levant cette somme, son objectif était clair : renforcer sa réserve stratégique de Bitcoins (BTC) qu'elle a décidé de créer au mois de juillet.

Sur X, l'entreprise explique qu'elle n'a pas hésité à acheter une quantité non négligeable de Bitcoins :

Grâce aux bénéfices de ses émissions de billets convertibles sans intérêt, MARA Holdings a acquis 11 774 BTC pour environ 1,1 milliard de dollars à environ 96 000 dollars par Bitcoin et a atteint un rendement en BTC de 12,3 % sur le dernier trimestre et de 47,6 % sur l'ensemble de l'année. Au 9 décembre 2024, nous détenons 40 435 BTC, actuellement évalués à 3,9 milliards de dollars sur la base d'un prix unitaire fixé à 96 500 dollars.

Using the proceeds from its zero-coupon convertible notes offerings, MARA has acquired 11,774 BTC for ~$1.1 billion at ~$96,000 per #bitcoin and has achieved BTC Yield of 12.3% QTD and 47.6% YTD. As of 12/9/2024, we hold 40,435 BTC, currently valued at $3.9 billion based on a… pic.twitter.com/2uvnrhbxaP — MARA (@MARAHoldings) December 10, 2024

Tout comme l'américain MicroStrategy ou plus récemment le japonais Metaplanet, de nombreuses entreprises se sont lancés dans la constitution d'une réserve stratégique de Bitcoins. Parmi les exemples les plus récents, on retrouve le français The Blockchain Group, ou encore la société de partage de vidéo Rumble. Ces dernières ont prévu de dépenser plusieurs millions de dollars pour acquérir des BTC.

L'objectif de cette stratégie économique est clair : capitaliser sur la bonne forme du Bitcoin (BTC) afin d'engranger des bénéfices et pouvoir remédier à d'éventuelles difficultés financières.

En moins d'un an, la société double son hashrate et ambitionne d'aller plus loin

Parallèlement à cet achat de Bitcoins, MARA en a profité pour annoncer qu'elle avait réussi à doubler son hashrate en 2024. Ainsi, la société spécialisée dans le mining crypto a atteint l'objectif qu'elle s'était fixé en début d'année, à savoir atteindre 50 exa hashes par seconde (EH/s).

Le résultat est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait qu'à la fin du mois de septembre, le hashrate de MARA était de 36,9 EH/s. Cela signifie donc que le groupe a réussi à faire grimper son hashrate de 36 % en un peu plus de 2 mois. Pour se donner une idée, 50 EH/s représentent 6 % du hashrate moyen global du réseau Bitcoin, ce qui constitue un résultat très satisfaisant pour MARA.

« Mission accomplie… mais pourquoi s'arrêter là » s'est permis de publier Fred Thiel, le PDG de l'entreprise, laissant envisager que le hashrate de MARA puisse continuer à augmenter à l'avenir. « Restez à l’écoute, car nous avons d’autres mineurs en réserve et nous continuerons à en ajouter en utilisant notre capacité existante, » a ajouté le dirigeant de la firme.

Mission accomplished … but why stop here? Stay tuned as we have more miners on the shelf and we will just keep on adding using our existing capacity — Fred Thiel (@fgthiel) December 10, 2024

Malgré l'annonce de ces 2 nouvelles, les actions de MARA ont chuté de 4,4 %, atteignant le prix de 22,81 dollars à la fin de la journée de négociation du 10 décembre.

