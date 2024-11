Rumble va dépenser 20 millions de dollars pour se constituer une réserve en Bitcoin (BTC)

Le PDG de l’entreprise, Chris Pavlovski, envisageait il y a une semaine de dédier une partie de sa trésorerie au Bitcoin, s’attirant le soutien de Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy. La décision est désormais prise : la plateforme concurrente de YouTube disposera de réserves de 20 millions de dollars en BTC.

Rumble $RUM Announces Bitcoin Treasury Strategy

I wasn't joking when I said I was going to be laser focused on the crypto and gaming communities.

It's a new era. https://t.co/dyEu2YPUyY

— Chris Pavlovski (@chrispavlovski) November 25, 2024