5,7 milliards de dollars : MicroStrategy ne cesse d'acheter du Bitcoin

Il y a tout juste 7 jours, MicroStrategy annonçait avoir acquis 4,6 milliards de dollars de Bitcoin, soit l'investissement le plus important depuis sa création. Alors que le cours du Bitcoin approche des 100 000 dollars et que de nombreux analystes voient là un plafond de verre amenant à une inévitable correction, la société de Michael Saylor a pourtant remis la main au portefeuille.

MicroStrategy has acquired 55,500 BTC for ~$5.4 billion at ~$97,862 per #bitcoin and has achieved BTC Yield of 35.2% QTD and 59.3% YTD. As of 11/24/2024, we hodl 386,700 $BTC acquired for ~$21.9 billion at ~$56,761 per bitcoin. $MSTR https://t.co/79ExzXk4UM

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) November 25, 2024