Le Français Blockchain Group lève 580 Bitcoins : une première mondiale !

Pendant qu’une majorité des Français doute encore du potentiel des cryptomonnaies et préfère placer ses économies sous le matelas, une entreprise avance. Il s’agit bien sûr de The Blockchain Group, la seule Bitcoin treasury company de France et d’Europe, qui vient de finaliser l’acquisition de 580 Bitcoin. Explications.