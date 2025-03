L’action MSTR de Strategy s’effondre de plus de 16 % en une seule séance

Lundi, l’action MSTR de Strategy a essuyé une séance particulièrement sanglante en Bourse, avec une chute de 16,68 %. Quels éléments peuvent expliquer une telle baisse ?

Strategy (MSTR) cède 16,68 % en une journée

Avec 499 096 bitcoins en trésorerie, l’action MSTR de Strategy a tendance à afficher des corrélations avec le cours du BTC. Mais tandis que la dynamique est à la baisse sur les 2 actifs, la société a chuté encore plus lourdement en bourse, avec une perte de 16,68 % sur la seule journée de lundi.

Anecdote intéressante, Michael Saylor, le fondateur de l’entreprise, faisait la couverture de Forbes le 30 janvier dernier ; le média titrant « The Bitcoin Alchemist » à son sujet. Depuis cette mise en avant, l’action MSTR a depuis perdu environ 30 % sur les marchés.

Plus encore, le titre a reculé de près de 56 %, entre son plus haut historique à 543 dollars le 21 novembre dernier et aujourd’hui :

Cours de l’action MSTR en données quotidiennes

Malgré la corrélation avec Bitcoin que nous venons d’évoquer, nous voyons là que la volatilité est tout de même bien plus prononcée du côté du titre de Strategy, tout du moins à court terme. À ce propos, plusieurs pistes de réflexion peuvent être mises en avant.

Au-delà des cryptomonnaies, c’est l’ensemble du marché des actions qui voit rouge ces derniers temps, notamment avec un indice Nasdaq 100 qui a cédé 3,81 % lundi, et 8 % depuis le début de l’année.

Plus pertinent également, rappelons que Strategy s’est très fortement valorisée en Bourse ces 2 dernières années, entre autres, avec près de 68 % de hausse sur les 12 derniers mois, et ce, même en considérant la correction dont il est question aujourd’hui. Cela a donc conduit à une surévaluation de l’entreprise, dont la capitalisation boursière ne pouvait plus seulement être expliquée par ses résultats financiers et ses avoirs en BTC.

Avec les prix actuels, nous nous retrouvons maintenant à des niveaux plus cohérents, bien que cela ne signifie pas nécessairement que la baisse soit terminée. Ainsi, la capitalisation de Strategy s’élève actuellement à 61,77 milliards de dollars, tandis que ses avoirs en bitcoins se chiffrent à un peu plus de 40,61 milliards de dollars.

Source : TradingView

