25 % des BTC contrôlés par les États-Unis et 81 000 milliards de $ de richesses — Quel est ce plan ambitieux de Michael Saylor ?

Lors de son intervention au Crypto Summit à la Maison-Blanche, Michael Saylor a dévoilé des objectifs ambitieux pour la Réserve Bitcoin (BTC) des États-Unis. En parallèle, il a appelé à une dérégulation des actifs numériques. Quelles sont ses demandes ?

Michael Saylor voit grand pour la Réserve Bitcoin (BTC) des États-Unis

Au cours du Crypto Summit organisé à la Maison-Blanche, Michael Saylor, le fondateur de Strategy, a dévoilé une feuille de route ambitieuse pour les États-Unis, au travers de laquelle il dévoile des plans qui, selon lui, permettraient au pays de « dominer l’économie mondiale du 21e siècle ».

Sur le plan de la fameuse réserve stratégique de cryptomonnaies, l’intéressé considère ainsi que les États-Unis devraient « acquérir 5 à 25 % du réseau Bitcoin » au travers d’achats quotidiens, et ce, au cours d’une période allant d’aujourd’hui à 2035, année durant laquelle 99 % des BTC auront été émis.

Selon lui, et sans détailler ses calculs pour autant, une telle réserve pourrait générer 16 000 à 81 000 milliards de dollars au Trésor américain d’ici 2045, ce qui aiderait à compenser le niveau d’endettement. En sus, ladite réserve pourrait produire 10 000 milliards de dollars par an à cet horizon.

💡 Comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

Pour l’heure, soulignons toutefois que ces chiffres sont encore très spéculatifs, compte tenu du fait qu’un horizon de 20 ans paraît bien loin pour un actif lancé il y a tout juste 16 ans.

Recevez 50 € en $PSG en créant un compte sur Bitpanda et en investissant au moins 300 €

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Un appel à la dérégulation

En parallèle de ces prévisions optimistes, Michael Saylor a partagé un certain nombre de recommandations à destination des différentes autorités de régulations, afin d’encourager l’adoption des actifs numériques. Ainsi, il avance notamment que les émetteurs devraient avoir le droit de créer de nouveaux actifs sans approbation préalable, tandis que les exchanges devraient être autorisés à « conserver, échanger et transférer » ces actifs entre eux et avec leurs clients.

Par ailleurs, les détenteurs d’actifs numériques devraient également disposer des mêmes droits. Bien entendu, tout cela ne doit pas être un passe-droit pour frauder pour autant.

En résumé, l’entrepreneur appelle à une sorte de dérégulation, en réponse à la croisade anti-crypto menée par le gouvernement au cours du mandat de Joe Biden :

Les politiques fiscales hostiles et injustes envers les mineurs, les détenteurs et les exchanges de cryptomonnaies entravent la croissance de l’industrie et devraient être éliminées, tout comme les réglementations arbitraires, capricieuses et discriminatoires. Le gouvernement devrait encourager et soutenir les grandes banques dans la conservation, le trading et le financement des actifs Bitcoin. La débancarisation des acteurs du secteur des cryptomonnaies ne devrait pas être tolérée.

👉 Dans l’actualité également — L’Utah adopte sa loi blockchain, mais abandonne sa réserve stratégique en Bitcoin

Depuis la prise de fonction de Donald Trump, nous avons déjà assisté à un assouplissement des organismes de régulation envers l’écosystème, et il sera intéressant d’observer dans quelle mesure cette tendance se poursuit.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Source : Michael Saylor

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital