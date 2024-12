MARA Holdings lève 1 milliard de dollars pour alimenter sa stratégie Bitcoin

MARA Holdings, leader du minage de Bitcoin, a levé 1 milliard de dollars via une émission de billets convertibles sans intérêt, renforçant ainsi sa position stratégique. Avec cette opération, l'entreprise a acquis 6 474 BTC supplémentaires et prévoit d'en acheter encore pour 160 millions de dollars, consolidant son rôle clé dans l'écosystème crypto.

MARA : une entreprise du « Bitcoin Standard » selon Michael Saylor

MARA Holdings, leader mondial dans le domaine du mining de BTC, vient de finaliser une opération financière d'envergure.

L'entreprise a annoncé la clôture de son émission de billets seniors convertibles sans intérêt, un instrument de financement qui permet de lever des fonds sans avoir à payer d’intérêts.

Les billets ont été vendus à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières. [...] L'offre des billets n'a été faite qu'au moyen d'un mémorandum d'offre privé. Communiqué de presse de MARA

Cette opération d'un montant de 1 milliard de dollars avec pour échéance 2030 vise à renforcer la position de la société sur le marché et soutenir ses ambitions de croissance.

Grâce à cette offre de billets convertibles, elle annoncera quelques jours plus tard avoir fait l'acquisition de 703 BTC supplémentaires, 6 474 BTC ont donc été acquis par la société sur le mois de novembre.

Grâce à ce nouvel achat, l'entreprise détient désormais 34 794 BTC, actuellement évalués à 3,3 milliards de dollars. Une stratégie soutenue par Michael Saylor sur le réseau social X :

MARA se prépare à acquérir encore 160 millions de dollars de Bitcoin supplémentaires

Ces billets peuvent être convertis en actions de la société ou en espèces, selon les préférences des détenteurs. Ce modèle flexible permet ainsi aux investisseurs de convertir leurs titres à prix avantageux tout en offrant un fort potentiel de rentabilité et en réduisant les risques pour la société.

Le taux de conversion des billets est initialement de 38 502 actions ordinaires de MARA pour le montant principal des billets de 1 000 $, ce qui équivaut à un prix de conversion initial d'environ 25,9133 $ par action. Le prix de conversion initial des billets représente une prime d'environ 42,5 % par rapport au prix moyen. Communiqué de presse de MARA

Ainsi, d'un côté les investisseurs peuvent convertir leurs actions lorsque les performances de l'action MARA surpasse un seuil prédéfini, et de l'autre, l'entreprise peut racheter les billets convertibles avant leur échéance, offrant ainsi une grande souplesse financière et une capacité facilitée pour répondre aux fluctuations du marché.

Depuis cette annonce, le cours de l'action a augmenté de 11,8%, reflétant la confiance attribuée à cette stratégie long terme d'une entreprise qui occupe un rôle croissant dans l'écosystème des cryptomonnaies.

Évolution du cours de l'action MARA Holdings sur le dernier mois

La majeure partie de ces fonds, à savoir environ 781 millions de dollars, sera utilisée par MARA pour acquérir davantage de Bitcoin. L'entreprise prévoit également d'utiliser une partie de ces recettes pour racheter une partie de ces billets convertibles existants, notamment ceux arrivant à échéance en 2026.

Près de 200 millions de dollars sur ce milliard ont été alloués au rachat de ses obligations convertibles arrivant à échéance en 2026, tandis que le reste des fonds sera utilisé pour l'achat de Bitcoin. En d'autres termes, MARA prévoit d'acquérir encore environ 160 millions de dollars de BTC.

L'ajout de Bitcoin comme actif phare dans la stratégie de MARA, s'inscrit dans une logique de capitalisation sur l'essor de la blockchain, une intégration de plus en plus présente dans l'économie mondiale.

Cette opération pourrait être un accélérateur pour l'avenir de la société, l'aidant à répondre aux défis et opportunités d'un marché mondial de plus en plus tourné vers les technologies de demain.

Source : MARA

