Michael Saylor a tenté de convaincre Microsoft de se constituer une réserve stratégique de Bitcoins (BTC)

Michael Saylor est sans doute l'une des personnalités de la communauté crypto les mieux placées pour convaincre les entreprises de se lancer dans la constitution d'une réserve stratégique en Bitcoin.

Le cofondateur et dirigeant de MicroStrategy, l'entité privée détenant le plus de BTC au monde, le sait et c'est pourquoi il s'est lancé un défi de taille : convaincre Microsoft de se lancer dans la création d'une telle réserve.

En octobre dernier, le centre national de recherche sur les politiques publiques (NCPPR), entité actionnaire de Microsoft, avait présenté une mesure axée sur l'accumulation de Bitcoins pour assurer la bonne santé économique du groupe.

Les actionnaires de Microsoft seront invités le 10 décembre à voter en faveur ou non de la création d'une réserve de BTC. Cependant, le conseil d'Administration avait appelé à se prononcer contre cette mesure.

Michael Saylor, intrigué par la position du board de la société, avait proposé à Satya Nadella, le PDG de la firme de Redmond, de se rencontrer pour discuter de la création de cette réserve. Cependant, le dirigeant du géant technologique avait décliné son offre.

Michael Saylor avait alors été contacté par le NCPPR, l'invitant à convaincre le conseil d'Administration d'être favorable à cette mesure à l'occasion d'une présentation de 3 minutes.

Ainsi, Michael Saylor a pu exposer ses arguments en faveur de la création d'une réserve stratégique de BTC devant les membres du conseil d'Administration de Microsoft dont fait partie Satya Nadella. Le maximaliste a enregistré cette présentation et l'a partagé sur X afin que tout le monde puisse la découvrir.

My 3-minute presentation to the $MSFT Board of Directors and @SatyaNadella, articulating why the company should do the right thing and adopt #Bitcoin. pic.twitter.com/aHp91V9Slz

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 1, 2024