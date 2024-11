Le Bitcoin va-t-il atteindre 124 000 dollars avant la fin de l'année ?

Un Bitcoin à 124 000 dollars pour débuter 2025 ? Non seulement ce n’est plus de la fiction, mais c’est presque décevant. Au début de l’année, Cathie Wood prédisait un Bitcoin à 1 million de dollars à l’horizon 2030. Les analystes de sa firme, Ark Invest, viennent de revoir ces estimations à la baisse.

Un Bitcoin à 124 000 dollars avant 2025 ?

Cathie Wood fait partie des investisseurs les plus respectés de Wall Street. Côté crypto, elle s’est illustrée par des prises de positions en faveur du Bitcoin bien avant que les géants comme Blackrock valident la cryptomonnaie.

Elle avait d’ailleurs prédit le prix du Bitcoin à 1 million de dollars à l’horizon 2030. Mais les analystes de sa firme, Ark Invest, ne sont pas du même avis.

💸 Le Bitcoin à 1 million de dollars en 2025: la folle prédiction

S’ils voient le prix atteindre un nouveau record pour la fin de l’année, « entre 104 000 et 124 000 dollars », ces derniers pensent que l’amplitude des bull runs va continuer de se réduire. Pour rappel, lors des précédent marchés haussiers, le Bitcoin avait multiplié sa valeur par 20 – en 2017 – puis par 3 – en 2021. Avec un prix à 124 000 à la fin de l’année, elle aura été multipliée par 2.

Avec un rythme en décroissance, difficile d’imaginer le roi des cryptomonnaies atteindre le million d’ici 5 ans. Autre chose : selon ces mêmes analystes, nous sommes déjà à la moitié du bull run :

Je classerais l'environnement actuel du marché comme une sorte de milieu du cycle haussier. Si l'on mesure l'évolution du bas vers le haut, je dirais que nous sommes à environ 55 % à 65 % du chemin parcouru. David Puell, analyste chez Ark Invest

Les réserves en Bitcoin pourraient-elles changer la donne ?

Cependant, certains éléments pourraient modifier la direction logarithmique que le marché est en train de prendre. En particulier l’agenda de Donald Trump et la création d’une réserve stratégique en Bitcoin.

Une telle réserve pourrait modifier le rapport de force entre l’offre disponible et la demande. Avec un appétit grandissant pour les cryptomonnaies, de plus en plus d’États pourraient emboîter le pas des États-Unis. Difficile de prévoir l’impact sur le prix avec l'entrée en jeu de ces nouveaux acteurs. Une vision défendue par les analystes d’Ark Invest :

💲 Découvrez comment acheter du Bitcoin rapidement et de manière sécurisée

« La politique monétaire et la position de la SEC sont les éléments sur lesquels il faut se concentrer. L'analogie que j'utiliserais est qu'une réserve stratégique de bitcoins ne serait pas simplement la cerise sur le gâteau - ce serait comme un tout nouveau gâteau sur un gâteau »

Un changement de paradigme total, à l’aune duquel il faudrait revoir les modèles utilisés pour anticiper le prix du Bitcoin. Une fois de plus, le monde est suspendu aux lèvres de la SEC.

Source : Coindesk

