Le Bitcoin (BTC) à 1 million de dollars fin 2025 ? La folle prédiction de cet investisseur

Sur X, un investisseur sous le pseudonyme @100trillionUSD a pour habitude de proposer ses prédictions autour du marché des cryptomonnaies. Le 24 septembre dernier, il a dévoilé un scénario selon lequel le cours du Bitcoin (BTC) exploserait d'ici la fin de l'année 2025, permettant à la cryptomonnaie d'atteindre le palier du million de dollars.

Selon sa prédiction, octobre 2024 allait être placé sous le signe de l'uptober, ce phénomène où le cours des cryptomonnaies a pour habitude de partir à la hausse durant le mois d'octobre. Le trader avait alors prédit un Bitcoin à 70 000 dollars. Coup de bol ou fine analyse ? Quoi qu’il en soit, la cryptomonnaie a bien franchi ce cap le 30 octobre dernier.

Suite à cela, l'investisseur avait prédit la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines, ce qui selon lui, allait porter le Bitcoin à 100 000 dollars. Pour l'heure, le Bitcoin a bien atteint son ATH à plus de 93 000 dollars, mais n'a pas encore franchi ce pallier symbolique.

Bien entendu, le trader ne s'est pas arrêté là. Selon lui, en décembre, des flux nets entrants massifs vont être enregistrés par les ETF Bitcoin spot, ce qui permettra au Bitcoin d'atteindre les 150 000 dollars d'ici la fin de l'année.

Pour l'année 2025, @100trillionUSD reste tout aussi optimiste. Avec l'élaboration d'une réglementation favorable à la blockchain et aux cryptomonnaies aux États-Unis, les acteurs de l'industrie vont s'impliquer massivement dans le marché américain, ce qui aurait pour conséquence de porter le Bitcoin à 400 000 dollars en avril.

Cela favorisera l'adoption de la technologie blockchain et des cryptomonnaies auprès des institutionnels, dont des start-up d'IA qui se mettraient « à utiliser Bitcoin pour arbitrer de manière autonome les transactions ». Cette tendance permettrait au Bitcoin d'arriver à 600 000 dollars d'ici la fin du 1er semestre 2025.

Enfin, l'investisseur pense que le syndrome FOMO poussera de nombreuses personnes à investir dans le BTC, ce qui lui permettra d'atteindre le fameux million de dollars à la fin de l'année 2025.

Cependant, il pense que dans les années suivant ce sommet historique, le cours du BTC irait à la baisse, entrant dans une phase de distribution, puis dans un bear market qui le fera plonger à 200 000 dollars en 2027.

Dernièrement, c'est le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, grand habitué des prédictions, qui a déclaré que le Bitcoin pouvait franchir le cap des 100 000 dollars d'ici la fin de l'année, et même celui du million de dollars dans les prochaines années.

Toutefois, certains membres de la communauté crypto ont du mal à croire que le Bitcoin pourrait monter aussi rapidement à 1 million de dollars sans connaître des phases où son prix chuterait nettement. C'est ce qu'affirme un investisseur du nom de Thomas Young sur X, déclarant qu'il a du mal à s'imaginer qu'une bonne partie des détenteurs actuels ne vendraient pas leurs BTC entre-temps.

