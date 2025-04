Trois mois après l’accord entre le Salvador et le FMI, quelles en sont les répercussions sur l’adoption du Bitcoin ? Les changements apportés à la « Bitcoin Ley » suscitent des avis partagés : restrictions perçues ou opportunités d’une adoption plus libre ? Plongeons dans les faits et les enjeux derrière ces modifications.

L'accord entre El Salvador et le FMI chamboule-t-il l'adoption de Bitcoin ?

À la fin de l’année 2024, El Salvador et le Fonds monétaire international (FMI) ont conclu un accord permettant au gouvernement de Nayib Bukele de bénéficier d’un prêt de 3,5 milliards de dollars. En contrepartie, des modifications ont été apportées à la « Bitcoin Ley », adopté par l'Assemblée législative, loi qui conférait au Bitcoin le statut de monnaie légale au El Salvador en 2021.

Ces changements ont été interprétés de différentes manières par la communauté : certains y voient la fin du statut légal du Bitcoin dans le pays, tandis que d'autres estiment que ces ajustements n’affectent pas significativement la situation. Explorons ensemble la réalité derrière ces évolutions.

L’annonce a été publiée le 18 décembre 2024, via un communiqué de presse du FMI intitulé : « Le FMI parvient à un accord avec El Salvador sur un mécanisme élargi de financement ». Ce document expose les détails de l’accord ainsi que les modifications apportées à la loi Bitcoin.

Le FMI précise :

« Les risques potentiels du projet Bitcoin seront considérablement réduits conformément aux politiques du Fonds [...] La transparence, la réglementation et la supervision des actifs numériques seront renforcées afin de protéger la stabilité financière, les consommateurs, les investisseurs, ainsi que l'intégrité financière. »

En résumé, plusieurs initiatives et articles de la loi Bitcoin ont été modifiés, notamment :

Les achats de Bitcoin par le gouvernement salvadorien sont désormais « limités » ;

; Le gouvernement doit se retirer de la gestion du Chivo Wallet ;

; L'article 4, qui permettait aux résidents de payer leurs taxes en Bitcoin, est supprimé ;

; Les articles 7 et 12, qui obligeaient les entreprises disposant des moyens technologiques à accepter les paiements en Bitcoin, sont également abrogés.

Pour beaucoup, ces modifications on traduit la perte du statut de monnaie légale pour le Bitcoin : les taxes ne peuvent plus être payées en BTC et les entreprises ne sont plus contraintes de l’accepter. D’autres, en revanche, estiment que ces changements n’affectent pas ce statut et considèrent que le FMI a échoué à imposer une défaite à Bukele.

Au début du mois de mars, Nayib Bukele a défié le FMI en poursuivant les achats de Bitcoin, quelques heures seulement après une nouvelle demande de suspension. Le président salvadorien a réaffirmé son engagement envers le BTC, maintenant sa stratégie malgré les pressions internationales et les critiques persistantes.

Qu'est-ce que cet accord change vraiment ?

Tout d’abord, le FMI indique que les achats de Bitcoins par le gouvernement salvadorien sont désormais « limités ». Cependant, aucun détail précis n’a été communiqué sur la manière dont El Salvador a été limité dans ses achats.

Depuis la conclusion de cet accord, le Bitcoin Office, l’organisme gouvernemental chargé des initiatives liées au Bitcoin, continue d’annoncer régulièrement l’ajout d’un BTC par jour à ses portefeuilles, voire parfois plus.

Cela dit, il convient de rappeler que nous n’avons aucune certitude quant aux modalités exactes de ces achats. Il est tout à fait possible que les Bitcoins aient été acquis et conservés chez un tiers de confiance plusieurs mois auparavant, et que seule une partie de ces fonds soit transférée vers l’adresse publique à intervalles réguliers.

Quantité de BTC ajoutés sur l'adresse du El Salvador

Le retrait du gouvernement de la gestion du Chivo Wallet, exigé par le FMI, est largement perçu comme une bonne nouvelle.

Depuis leur lancement, le portefeuille et les distributeurs Chivo ont été confrontés à de nombreux problèmes techniques, ainsi qu’à des cas d’usurpation d’identité permettant à des hackers de détourner les 30 dollars en BTC offerts aux Salvadoriens.

Bien que ces outils offrent à la population un accès simple au Bitcoin soutenu par l’État, leur gestion par le gouvernement s’apparentait davantage à une banque centralisée, exposant ainsi les utilisateurs à un risque de censure arbitraire de la part de l’administration Bukele, qu’à une véritable opportunité de liberté monétaire. Une telle situation est en contradiction avec les principes fondamentaux de Bitcoin, qui repose sur la décentralisation et la souveraineté individuelle.

Les critiques à l’égard du Chivo Wallet avaient été formulées dès le 1er jour par les Bitcoiners. À cet égard, les modifications obtenues par le FMI répondent aux attentes de la communauté Bitcoin, tout en soutenant l’idée que le BTC doit rester un outil permettant de séparer la monnaie du contrôle de l’État.

La suppression des articles 7 et 12, qui obligeaient les entreprises disposant des moyens techniques à accepter les paiements en Bitcoin, n’a de son côté eu que peu d’impact sur l’adoption du BTC. En pratique, bien que cette obligation soit inscrite dans la loi, aucune entreprise n’a vraiment été inquiétée pour avoir refusé ces paiements.

Par ailleurs, de nombreuses grandes enseignes, y compris des multinationales, refusaient déjà d’accepter le Bitcoin avant les modifications demandées par le FMI.

En dehors des zones touristiques du El Salvador, où les commerçants risquent de perdre des opportunités s’ils n’acceptent pas les paiements en BTC, l’adoption reste faible. En effet, les points de vente les plus populaires ne reçoivent qu’une poignée de paiements en Bitcoin chaque semaine, les incitant progressivement à cesser de l’utiliser. Aujourd’hui, nombre d’entre eux refusent désormais le BTC, indépendamment des exigences du FMI.

Photo prise dans un supermarché au El Salvador montrant les caisses acceptant les paiements en Bitcoin

Enfin, la suppression de l’article 4, qui permettait au gouvernement d’accepter les paiements en Bitcoin, n’a là aussi qu’un impact limité. Étant donné que peu de Salvadoriens utilisent le Bitcoin comme moyen de paiement au quotidien, il est raisonnable de supposer que les paiements de taxes en BTC étaient aussi extrêmement rares.

Pour les quelques personnes directement concernées, comme celles qui travaillent et sont payées en Bitcoin ou les expatriés Bitcoiners, cette modification n’ajoute qu’une simple étape : convertir leurs BTC en dollars pour s’acquitter de leurs taxes.

Étant toujours reconnu comme ayant cours légal par le gouvernement, le Bitcoin bénéficie au El Salvador d’un excellent taux de change, et les plus-values réalisées sur le BTC ne sont pas imposées. Ainsi, cette étape reste relativement insignifiante.

Que faut-il retenir ? Bitcoin est-il toujours monnaie légale au El Salvador ?

Il est difficile de trancher. Le statut de monnaie légale du Bitcoin n’est désormais plus pleinement respecté, en raison de l’impossibilité de payer ses taxes en BTC et de l’absence d’obligation pour les commerçants d’accepter cette monnaie.

Cela dit, le Bitcoin reste largement accessible, et de nombreux commerçants continuent à accepter les paiements en BTC. Ces modifications pourraient même favoriser une adoption plus authentique, reposant sur le libre choix de chacun plutôt que sur une contrainte légale.

Enfin, les programmes éducatifs, tels que Mi Primer Bitcoin et Node Nation se poursuivent dans les écoles salvadoriennes. Ces initiatives permettent aux jeunes générations de découvrir Bitcoin dès leur scolarité, les préparant à faire un choix éclairé sur son intégration dans leur vie quotidienne une fois adultes. Cette approche contribue à former une population sensibilisée à Bitcoin, prête à l’adopter en fonction de ses besoins et convictions personnelles.

