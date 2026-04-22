Et si Bitcoin était le plan B de la Banque Nationale Suisse ?

Le franc suisse côtoie des sommets historiques, mettant sous pression l'économie nationale. Dans ce contexte, la Banque Nationale Suisse a récemment rompu avec ses habitudes en adressant un signal inhabituel aux marchés. Est-ce que le Bitcoin peut profiter de cette ouverture pour s'imposer comme garant de l'autonomie suisse ?

Une entorse au protocole comme signal d'alarme

Dans une tribune publiée par le journal suisse Bilan, Yves Bennaïm lance un avertissement sans détour : le franc suisse atteint des sommets inédits, tandis que la Banque Nationale Suisse (BNS) voit ses instruments d’intervention traditionnels perdre en efficacité.

Face à cette impasse, Yves Bennaïm propose une porte de sortie : envisager la constitution d’une réserve stratégique en Bitcoin.

Ce dernier est connu pour être le fondateur du think tank 2B4CH, chargé d'analyser les impacts socio-politiques de Bitcoin. Il est par ailleurs, depuis l'été 2025, chercheur associé au Swiss Bitcoin Institue.

Dans un papier publié début de semaine, Yves Bennaïm part du constat que le franc suisse n'a jamais été aussi fort face à l'euro et qu'il s'approche de ses niveaux les plus élevés face au dollar depuis 2011.

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Il explique que ce phénomène exerce une pression négative sur les exportations, l'industrie et le tourisme suisse. Par ricochet, un franc fort réduit le coût des importations, entraînant une baisse des prix.

Finalement, cela conduit à une inflation aux alentours de zéro ou moins. Une tendance contre laquelle la BNS lutte puisqu'elle vise une fourchette comprise entre 0 % et 2 %.

C'est pour cette raison, conclut-il, que « la Banque Nationale Suisse a fait quelque chose qu’elle n’avait pas fait depuis des années ». Le 2 mars 2026, celle-ci a publié une déclaration non sollicitée aux médias pour annoncer qu'elle était prête à intervenir sur le marché des changes.

Cet évènement rare est pour Yves Bennaïm un signal fort, celui d'un signal d'alarme.

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Des solutions habituelles limitées : le Bitcoin comme porte de sortie ?

Traditionnellement la BNS répond à cette situation en créant de nouveaux francs qu'elle échange ensuite contre des dollars pour finalement acquérir d'autres actifs libellés en dollars. En augmentant l'offre de francs sur le marché, elle déprécie mécaniquement sa monnaie.

Cependant, ce petit jeu a pour effet d'accroître l'exposition de la Suisse au dollar américain. Comme le démontre Yves Bennaïm, cette stratégie était « raisonnable quand le dollar était une valeur refuge stable et prévisible ». Cette opération apparaît désormais risquée dans l'environnement géopolitique actuel.

C'est maintenant qu'Yves Bennaïm nous présente sa solution. Il propose de conserver les 2 premières étapes de la stratégie et de simplement remplacer l'achat final d'actions libellées en dollars par l'achat de BTC.

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Ainsi, la BNS ne s'expose que temporairement au billet vert et stocke de la valeur dans un actif autonome dont la rareté est inscrite dans son code explique l'auteur.

C'est pour lui le bon moment pour diversifier ses actifs et ainsi diluer les risques. Le CHF est à son plus haut niveau depuis des années, alors que le BTC est relativement bon marché.

Par ailleurs, cette stratégie n'a rien d'innovant puisque tout autour du globe fleurissent des réserves nationales de Bitcoin : États-Unis, Salvador, Luxembourg, Brésil, Taïwan...

Le Bitcoin serait-il le nouvel outil qui permettra à la Suisse de conserver sa neutralité monétaire ?

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Source : Bilan

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