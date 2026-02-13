Réserve stratégique de Bitcoin : Le Brésil se prépare-t-il à acquérir jusqu’à 1 million de BTC ?

Très populaires lors de l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, la plupart des projets de réserves stratégiques de Bitcoin semble prendre le chemin de celle des États-Unis : en attente d’une adoption réglementaire effective. Cela n’empêche par le Congrès brésilien d’en profiter pour rajouter une clause d’acquisition fixée à 1 million de BTC sur 5 ans.

Le Brésil revoit sa copie pour une réserve stratégique de Bitcoin

Depuis que Donald Trump en a fait l'un des éléments centraux de sa campagne présidentielle pro-crypto, la perspective de développer des réserves stratégiques de Bitcoin s'est répandue comme une trainée de satoshi dans les discussions réglementaires de nombreux pays du monde.

Des procédures parfois abandonnées suite à des votes défavorables, ou bloquées au stade d'étude de faisabilité, comme dans le récent cas de Taïwan qui ambitionne de détenir la 8e réserve d’État en Bitcoin du monde avec ses BTC saisis dans le cadre de procédures judiciaires.

Un stock composé de 210,45 BTC (environ 14 millions de dollars) qui pourrait bien se voir (largement) devancé par les ambitions du Brésil, si l'on en croit le récent ajout apporté à son projet de loi présenté au Congrès, au sujet d'une procédure d'acquisition qui impliquerait jusqu’à 1 million de BTC au total.

À titre de comparaison, les États-Unis s'imposent très largement comme le plus gros pays détenteur de BTC au monde, avec un stock (328 372 BTC) actuellement estimé à 22 milliards de dollars, très loin devant la Chine (190 000 BTC) et le Royaume-Uni (61 245 BTC) sur la 3e marche du podium.

Top 10 des pays détenteurs de Bitcoin

Une accumulation pouvant aller jusqu'à 1 million de BTC sur 5 ans

Selon les termes de ce projet de loi, la Réserve Souveraine Stratégique en Bitcoin (RESbit) brésilienne prévoit en effet désormais « l’acquisition planifiée et progressive de bitcoins en tant qu’actifs de réserve stratégique de l’Union afin d’accumuler au moins 1 000 000 de BTC (un million de bitcoins) sur 5 (cinq) ans ».

Un changement notable, puisque le texte précédent envisageait « seulement » une allocation de 5 % des réserves de change du Brésil pour acheter du BTC, afin de « diversifier les actifs du Trésor national avec un actif immunisé contre l’inflation et contre la confiscation par des tiers ».

En plus de ce montant important, le texte de loi modifié implique également une interdiction de vendre les BTC saisis par les autorités judiciaires, une acceptation du Bitcoin comme moyen de paiement pour les impôts fédéraux et des incitations pour les entreprises qui minent et détiennent du Bitcoin.

Selon le cours du BTC au moment d'écrire ces lignes (environ 67 000 dollars), cette acquisition pourrait représenter une valeur totale estimée à 67 milliards de dollars, soit 3 fois supérieure à celle de la réserve de BTC actuellement détenue par les États-Unis.

Un stock de Bitcoin dont la gestion reviendra à la banque centrale brésilienne dans le cadre du Trésor national, si toutefois il parvient à franchir toutes les étapes législatives et réglementaires qui l'attendent.

Source : Projet de loi

