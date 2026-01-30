400 millions de dollars en crypto saisis par le gouvernement US - Direction la réserve stratégique ?

Le Département de la Justice américain annonce la saisie de 400 millions de dollars en cryptomonnaies en provenance du mixeur Helix, largement implanté dans le darkweb. Ces fonds vont-ils rejoindre la réserve stratégique promise par Donald Trump ?

Les États-Unis saisissent 400 millions de dollars au mixeur crypto Helix

Malgré l'apparition de projets de réserves stratégiques portés par certains pays amateurs de Bitcoin, la détention gouvernementale de cryptomonnaies concerne pour le moment principalement les saisies réalisées dans le cadre de procédures judiciaires.

Des opérations qui permettent aux États-Unis d'afficher un portefeuille composé de 328 372 BTC, actuellement estimés à 27 milliards de dollars, loin devant la Chine et ses 190 000 BTC et à très bonne distance du Royaume-Uni (61 245 BTC), sur la troisième marche du podium.

✍️ La question que tout le monde se pose : est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Un montant qui vient d'augmenter du côté du gouvernement américain, suite à la récente « confiscation de plus de 400 millions de dollars liés au mixeur de cryptomonnaies du darknet Helix » revendiquée par son Département de la Justice (DoJ) ce 29 janvier.

Selon les documents judiciaires, Helix était l’un des services de mixage les plus populaires sur le darknet et était particulièrement prisé par les trafiquants de drogue en ligne cherchant à blanchir leurs profits illicites. Helix a traité au moins 354 468 bitcoins, soit l’équivalent d’environ 300 millions de dollars pour le compte de ses clients. DoJ

Une affaire qui implique également la saisie des BTC détenus par le fondateur de ce mixeur crypto, sans toutefois préciser la quantité exacte, condamné en novembre 2024 à 36 mois de prison et 3 ans de liberté surveillée après avoir reconnu les faits de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Vont-ils rejoindre la réserve stratégique américaine ?

Une belle prise pour le Département de la Justice américain qui soulève une question essentielle au sujet de la destination finale de ces cryptomonnaies. En effet, selon le décret signé de la main de Donald Trump au mois de mars, il est impossible de les revendre, car leur place se trouve dans la réserve stratégique des États-Unis.

Le problème ? Cette obligation nationale théorique se heurte à des réalités fédérales plus pratiques, comme dans le récent cas des 57,5 BTC saisis dans le cadre de l'affaire Samurai Wallet et aussitôt revendus par le Département de la Justice du district sud de New York, en charge de ce dossier.

🗞️ Scandale : Le gouvernement américain s'est-il fait voler plus de 40 millions de dollars en cryptomonnaies saisies ?

Et que dire de la fuite surréaliste de 40 millions de dollars détectée par l'enquêteur crypto ZachXBT en ce début de semaine, impliquant le fils du propriétaire d'une société en possession d'un « contrat informatique actif avec le gouvernement de Virginie ».

Un nouveau débat qui va venir compléter celui qui enflamme déjà l'écosystème des cryptomonnaies au sujet des condamnations prononcées à l'encontre des développeurs de mixeurs crypto, comme dans le cas emblématique de Tornado Cash.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Source : DoJ

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.