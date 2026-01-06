Réserve stratégique en Bitcoin : les BTC saisis à Samuraï Wallet ont-ils été vendus ?

Le projet américain de réserve stratégique en Bitcoin reste pour le moment au point mort depuis l’élection de Donald Trump. D’autant plus si le département de la Justice ne respecte pas son décret, en vendant les BTC saisis dans l’affaire Samouraï Wallet.

Les États-Unis ont-ils vendu les BTC saisis à Samouraï Wallet ?

Dès la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024, la promesse de constituer une réserve stratégique en Bitcoin a excité les appétits de rendement - et les bulletins de vote - des amateurs de cryptomonnaies avec la perspective de voir le gouvernement américain acheter du BTC en masse.

Mais rapidement, ce qui devait s'apparenter à une accumulation historique a pris la forme d'une plus timide et décevante conservation des BTC saisis lors de procédures judiciaires, avec un portefeuille actuellement estimé à un peu moins de 31 milliards de dollars (328 372 BTC).

Un montant qui permet aux États-Unis de figurer sur la première marche du podium des pays détenteurs de Bitcoin, loin devant la Chine (190 000 BTC) et le Royaume-Uni (61 245 BTC). Avec la promesse faite par Donald Trump - lors de la signature d'un décret historique en mars dernier - de voir tous les BTC saisis intégrer cette réserve stratégique.

Un engagement qui vient apparemment d'être rompu par le service des Marshals américains (USMS), selon les informations disponibles sur le site de surveillance de la blockchain Arkham Intelligence.

En cause : un transfert de 6,15 millions de dollars (57,5 BTC) vers la plateforme d'échange de cryptomonnaies institutionnelle Coinbase Prime, daté du 3 novembre dernier, qui implique les bitcoins saisis dans le cadre de l'affaire Samouraï Wallet.

Transfert des BTC saisis à Samouraï Wallet vers Coinbase Prime

Une réserve stratégique de Bitcoin qui peine à prendre forme

Selon les informations disponibles, cette affaire débute plus précisément avec le Département de la Justice (DOJ) américain qui a négocié la cession des BTC détenus par les développeurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, dans le cadre de leurs aveux de culpabilité.

Une saisie inscrite sous la forme d'un remboursement des frais de justice impliqués auprès du Département de la Justice du district sud de New York, en charge de ce dossier. Et, selon toute vraisemblance, ces derniers auraient bien l'intention de récupérer les millions de dollars concernés, au mépris du décret édicté par Donald Trump quelques mois plus tôt.

Impossible de savoir si les BTC impliqués ont effectivement été vendus au moment d'écrire ces lignes. Toutefois, un document interne au DOJ intitulé « Asset Liquidation Agreement », récemment rendu public par Bitcoin Magazine, indique très clairement que l'opération doit intervenir.

Une situation qui n'a rien de véritablement surprenante, car il semble que le Département de la Justice de New York - également surnommé « district souverain de New York » - soit coutumier de ce genre de procédures effectuées sans aucune autorisation gouvernementale, bien qu'il fasse partie d'un système fédéral.

Quoi qu'il en soit, cette affaire remet sur le devant de la scène le manque d'évolution évident de ce projet de réserve stratégique nationale en Bitcoin, pourtant très largement vendu et revendiqué par les élus Républicains et l'administration Trump. Et pour cause, ils n'arrivent même pas à conserver les BTC saisis.

Source : Arkham Intelligence

