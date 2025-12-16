Donald Trump pourrait gracier le fondateur de Samourai Wallet

Alors que Keonne Rodriguez, le fondateur de Samourai Wallet, a été condamné à 5 ans de prison en novembre dernier, Donald Trump pourrait lui accorder une grâce présidentielle. Qu’en est-il ?

Donald Trump envisage une grâce présidentielle pour le fondateur de Samourai Wallet

Le mois dernier, Keonne Rodriguez, le fondateur de Samourai Wallet, était condamné à 5 ans de prison ferme et d’une amende de 250 000 dollars, au motif que son application constituerait un « service au monde criminel », facilitant le blanchiment d’argent.

Si la légitimité des mixeurs de cryptomonnaies prête souvent à débats, opposant les défenseurs de la vie privée aux partisans d’une transparence totale, le sujet du jour porte plutôt sur une éventuelle grâce de Keonne Rodriguez accordée par Donald Trump.

En effet, nos confrères de Decrypt rapportent que le président des États-Unis serait ouvert à la question et a confirmé qu’il avait connaissance de l’affaire. À l’occasion d’un évènement organisé dans le bureau ovale, Donald Trump a ainsi déclaré :

J’en ai entendu parler, je vais y jeter un œil. […] Nous allons examiner cela, Pam.

En l’occurrence, la dénommée Pam, présente également, est Pamela Bondi, la procureure générale des États-Unis, ce qui équivaut au poste de ministre de la Justice. Affaire à suivre.

Source : Decrypt

