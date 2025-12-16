Donald Trump pourrait gracier le fondateur de Samourai Wallet

Alors que Keonne Rodriguez, le fondateur de Samourai Wallet, a été condamné à 5 ans de prison en novembre dernier, Donald Trump pourrait lui accorder une grâce présidentielle. Qu’en est-il ?

le 16 décembre 2025 à 16:00.

1 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Donald Trump pourrait gracier le fondateur de Samourai Wallet

Donald Trump envisage une grâce présidentielle pour le fondateur de Samourai Wallet

Le mois dernier, Keonne Rodriguez, le fondateur de Samourai Wallet, était condamné à 5 ans de prison ferme et d’une amende de 250 000 dollars, au motif que son application constituerait un « service au monde criminel », facilitant le blanchiment d’argent.

Si la légitimité des mixeurs de cryptomonnaies prête souvent à débats, opposant les défenseurs de la vie privée aux partisans d’une transparence totale, le sujet du jour porte plutôt sur une éventuelle grâce de Keonne Rodriguez accordée par Donald Trump.

En effet, nos confrères de Decrypt rapportent que le président des États-Unis serait ouvert à la question et a confirmé qu’il avait connaissance de l’affaire. À l’occasion d’un évènement organisé dans le bureau ovale, Donald Trump a ainsi déclaré :

blockquote icon

J’en ai entendu parler, je vais y jeter un œil. […] Nous allons examiner cela, Pam.

🔎 Quels sont les meilleurs wallets pour sécuriser vos cryptomonnaies ?

En l’occurrence, la dénommée Pam, présente également, est Pamela Bondi, la procureure générale des États-Unis, ce qui équivaut au poste de ministre de la Justice. Affaire à suivre.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €
Publicité

Source : Decrypt

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2250 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Donald Trump

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Iran, Chine et Arabie Saoudite découvrent d’importants gisements d’or : le métal devient moins rare

Iran, Chine et Arabie Saoudite découvrent d’importants gisements d’or : le métal devient moins rare

 Le Bitcoin se décorèle du marché actions : est-ce un signe d’émancipation ?

Le Bitcoin se décorèle du marché actions : est-ce un signe d’émancipation ?

 Les Etats-Unis retirent les cryptos de leur radar à risques, un virage à 180° face à l'Europe

Les Etats-Unis retirent les cryptos de leur radar à risques, un virage à 180° face à l'Europe

 Le Bitcoin à 1 million de dollars — Le fondateur de Telegram en est persuadé

Le Bitcoin à 1 million de dollars — Le fondateur de Telegram en est persuadé