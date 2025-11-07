« Un cadeau pour les criminels » – Le fondateur de Samourai Wallet condamné à 5 ans de prison

Le procès de Keonne Rodriguez, le cofondateur de Samourai Wallet, s’achève par une condamnation à 5 ans de prison. Il lui était reproché d’avoir favorisé les activités criminelles avec son mixeur de cryptomonnaies.

Keonne Rodriguez condamné dans l’affaire Samourai Wallet

Keonne Rodriguez a été condamné pour avoir opéré un mixeur de cryptomonnaies ayant permis de blanchir des millions de dollars de fonds liés à des activités criminelles.

L’enquête a montré que Keonne Rodriguez était conscient de l’utilisation qui été faite de sa plateforme. Le procès reposait cependant sur une question : peut-on tenir responsable une personne qui offre une plateforme décentralisée, si celle-ci est utilisée par des criminels ?

La réponse est oui pour le juge, qui a fortement insisté sur la responsabilité de Keonne Rodriguez :

Son entreprise se présentait comme un service destiné au monde criminel. Il a littéralement blanchi de l’argent criminel. Il n’y a aucune reconnaissance de la souffrance humaine qui a été facilitée par le prévenu.

Pas un Sam Bankman-Fried

La défense de Keonne Rodriguez a souligné que l’homme avait plaidé coupable et reconnu sa faute. Son avocat a par ailleurs affirmé qu’il ne s’agissait pas pour Rodriguez de s’enrichir à outrance ou de tromper des utilisateurs, à l’inverse de Sam Bankman-Fried dans l’affaire FTX :

Il vivait dans une maison de 250 000 $ à Harmony, en Pennsylvanie, contrairement à SBF. C’est un ingénieur. C’est un homme chaleureux, très attaché à sa famille.

Mais pour le juge, Keonne Rodriguez ne pouvant ignorer l’utilisation qui était faite de Samourai Wallet, il a sa responsabilité. Il a par ailleurs fait un lien direct entre cryptomonnaies et réseaux criminels :

Le monde de la cryptomonnaie est un cadeau pour les criminels. Des victimes voient leur vie ruinée par des pirates informatiques. Les criminels dissimulent les produits de leurs infractions et échappent aux forces de l’ordre. [Keonne Rodriguez] ne reconnaît pas cela.

5 ans de prison pour le cofondateur de Samourai Wallet

Keonne Rodriguez a donc été condamné à 5 années de prison, la peine maximale requise lors du procès. Il devra par ailleurs s’acquitter d’une amende de 250 000 dollars. Sa peine de prison débutera le 19 décembre prochain. Le juge a été particulièrement sévère dans sa conclusion :

Vous fonctionniez avec des œillères morales. Vous pouvez être bienveillant avec des inconnus, mais s’ils sont victimisés, vous choisissez d’utiliser votre talent considérable pour rendre leur indemnisation plus difficile.

Cette affaire fait écho à celle de Tornado Cash, un autre mixeur de cryptomonnaies. Son fondateur Roman Storm a été jugé coupable récemment, il n’a cependant pas encore été informé de la peine retenue.

Source : Inner City Press

