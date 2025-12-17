Le Bitcoin dominé par l'or en 2025 ? Récap crypto de la nuit du 16 au 17 décembre 2025

Donald Trump prépare une refonte du leadership de la Réserve fédérale et envisage une grâce pour le fondateur de Samourai Wallet. Pendant ce temps, la régulation mondiale des stablecoins s’intensifie et plusieurs signaux forts agitent les marchés crypto.

La domination de l’or sur Bitcoin se confirme

Le ratio Bitcoin/or a chuté de 50 % au cours de l’année 2025. Cette évolution a été portée par une forte hausse de l’or, stimulée par les achats records des banques centrales et l’afflux dans les ETF, tandis que la demande en Bitcoin a faibli avec les sorties d’ETF et les ventes de détenteurs long terme.

Trump entre politique monétaire et clémence crypto

Donald Trump a annoncé qu’il pourrait examiner une grâce pour Keonne Rodriguez, cofondateur de Samourai Wallet, condamné à 5 ans de prison en novembre.

En parallèle, il doit rencontrer Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, en vue d’un entretien pour le poste de président de la Fed.

Les baleines moyennes reprennent leurs achats

Selon Glassnode, les portefeuilles détenant entre 100 et 1 000 BTC ont acheté 54 000 BTC, soit environ 4,66 milliards de dollars, au cours de la semaine passée. Ce rythme constitue le plus élevé enregistré pour cette tranche d’adresses depuis 2012, illustrant une forte activité d’accumulation dans un contexte de marché volatil.

Coinbase critique la finance traditionnelle

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que le système financier traditionnel est « cassé ». L’entreprise prépare le lancement d’un marché prédictif et soutient les grandes banques américaines dans leurs initiatives crypto. Selon Coinbase Ventures, 2026 devrait voir émerger quatre grandes tendances, dont les actions tokenisées, et de nouvelles fonctionnalités seront présentées le 17 décembre.

HashKey s’envole lors de son introduction à Hong Kong

Les actions de la plateforme d’échange HashKey ont grimpé lors de leur première cotation à Hong Kong. Cette performance traduit l’attrait croissant des investisseurs pour le secteur dans une juridiction qui s’ouvre aux cryptomonnaies via des licences, des exonérations fiscales et le lancement d’ETF spot, notamment sur Solana.

Le FDIC encadre les stablecoins bancaires avec le GENIUS Act

Le FDIC a dévoilé un cadre qui autorise les banques américaines à émettre des stablecoins de paiement via leurs filiales, dans le cadre du GENIUS Act. Ce texte, signé par Donald Trump, marque une étape clé dans l’intégration des stablecoins au système bancaire, soutenu par des partenariats avec des acteurs comme Mastercard et Coinbase.

Les Îles Marshall innovent avec un revenu de base universel on-chain

Les Îles Marshall sont devenues le premier pays à distribuer un revenu de base universel (UBI) on-chain grâce à des obligations souveraines USDM1 sur Stellar. Le projet s’inscrit dans la montée en puissance de Stellar comme infrastructure pour les stablecoins publics et les paiements transfrontaliers, notamment via USDC et d’autres monnaies numériques nationales.

Hyperliquid propose un burn massif de tokens HYPE

L'Hyper Foundation a demandé aux validateurs de reconnaître environ 37 millions de HYPE comme définitivement brûlés, soit plus de 10 % de l’offre totale. Cette proposition arrive alors que le HYPE a perdu plus de 50 % depuis son ATH, et pourrait influencer son équilibre offre-demande au sein de l’écosystème Hyperliquid.

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.