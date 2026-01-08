Quels ont été les temps forts de l'écosystème crypto en 2025 ?
Que ce soit l’arrivée de Donald Trump au pouvoir et le tournant pro-crypto des États-Unis, le record du BTC à 126 000 dollars ou bien l’explosion des stablecoins et de la tokenisation, l’année 2025 a été riche en actualités pour les cryptomonnaies. Afin de revenir sur les faits marquants de cette année, nous vous proposons un tour d'horizon mois par mois des actualités qui ont rythmé l'écosystème.
Janvier
- 1 janvier — Pour Do Kwon, le fondateur de Terra (LUNA), l’année 2025 a mal commencé, avec l’annonce de son extradition du Monténégro vers les États-Unis. Rappelons qu’avant cela, la Justice américaine et la Justice sud-coréennes se sont longuement disputé le prisonnier pour savoir qui aurait la priorité sur son jugement. Le 2 janvier, Do Kwon plaidera d’ailleurs « non coupable » pour les faits lui étant reprochés. Toujours le 1er janvier, dans la nuit du Nouvel An, un homme de 56 ans, père d’un influenceur crypto, a été enlevé à Saint-Genis-Pouillis, dans l’Ain. Ce fait-divers s’inscrira malheureusement dans la continuité d’une triste et longue série, que nous nous abstiendrons de détailler par respect pour les victimes.
- 3 janvier — Après une longue attente, les remboursements de FTX ont enfin commencé pour les investisseurs lésés à hauteur de 50 000 dollars ou moins. Point négatif : rappelons que lesdits remboursements ont eu lieu sur la base de la valeur des cryptomonnaies au moment de la faillite, et non sur la quantité d’actifs détenus.
- 15 janvier — Alors que la ville devait accueillir l’Ethereum Community Conference (EthCC) du 30 juin au 3 juillet suivant, David Lisnard, le maire de Canne, a fait part de sa volonté de former les commerçants de la ville à l’intégration des cryptomonnaies comme moyen de paiement.
- 18 janvier — Juste avant son investiture le 21 janvier, Donald Trump a surpris tout le monde avec le lancement controversé de son memecoin Official Trump (TRUMP) sur Solana, les prix s’envolent, 80 % de l’offre est attribuée à l’équipe, et sa femme Melania suivra le mouvement plus tard avec son propre token MELANIA.
- 20 janvier — Après 4 ans à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de nombreuses attaques à l’égard de l’écosystème des cryptomonnaies, Gary Gensler a remis sa démission. Le même jour, le Bitcoin (BTC) réalise un nouveau plus haut historique (ATH) à 109 000 dollars, tandis que face à une forte volatilité, 1,61 milliard de dollars de liquidations a lieu en un week-end.
- 21 janvier — MicroStrategy, qui deviendra par la suite Strategy, a annoncé l’acquisition de 11 000 BTC, soit l’équivalent de 1,1 milliard de dollars à l’époque. Cela marquera le début d’une politique agressive d’acquisition de bitcoins.
- 22 janvier — Avant même la prise de fonction à venir de Paul Atkins, la SEC a lancé un groupe de travail sur les cryptomonnaies. Plus tard, l’agence se démarquera par l’abandon de nombreuses poursuites. Le même jour, la Justice américaine a donné raison à Tornado Cash, ce qui entrainera le retrait des adresses du protocole de la liste des Specially Designated Nationals (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
- 27 janvier — Dans le sillage de l’entrée en application du règlement MiCA, Bitpanda, OKX et Crypto.com ont ouvert le bal en annonçant l’obtention de leur licence.
Février
- 15 février — Après une nouvelle folie des memecoins initiée par Donald Trump, Javier Milei, le président de l’Argentine, a été sous le feu des critiques pour avoir fait la promotion du LIBRA. Le memecoin n’était en fait qu’un rug pull qui s’effondra ensuite de 95 %, tandis que le président argentin s’est rapidement désolidarisé du projet en supprimant ses tweets.
- 21 février — Ce jour-là, Bybit a signé un triste record, en subissant le pire hack de l’histoire, conduisant au vol de 1,46 milliard de dollars. Rapidement, l’exchange de cryptomonnaies a assumé ses responsabilités en promettant une prise en charge intégrale des pertes.
- 28 février — Dans le sillage de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, le BTC a subi l’aversion au risque des investisseurs en retombant sous les 80 000 dollars.
Mars
- 7 mars — Tel Cohen, le président du Nasdaq, a fait part des projets de la bourse pour une ouverture 24 heures sur 24 de ses marchés financiers. Les mois à venir révéleront par la suite une montée en puissance du sujet de la tokenisation d’actions.
- 17 mars — Tisséo, le réseau de transport de la ville de Toulouse, a officialisé une première européenne en annonçant l’acceptation des cryptomonnaies comme moyen de paiement.
- 18 mars — Alors que 70 % de l’offre de CRO avait été brûlée en 2021, Crypto.com a annoncé un retour en arrière controversé en remettant ces tokens sur le marché.
- 27 mars — Bpifrance a dévoilé une enveloppe de 25 millions d’euros pour investir dans les cryptomonnaies, faisant d’elle la première banque publique au monde à officialiser une telle initiative.
Avril
- 8 avril — La bourse NYSE Arca a accueilli le tout premier ETF XRP au monde, à savoir le 2x Long Daily XRP (XXRP) de Teucrium.
- 14 avril — Mantra s’est retrouvée au cœur d’un scandale, faisant face à des accusations de rugpull, alors que son token OM a chuté de 92 %. Tentant de se justifier, John Patrick Mullin, le PDG de Mantra Chain, avait alors invoqué des liquidations sur les exchanges centralisés.
Mai
- 1 mai — Lors de la publication de ses résultats financiers du 1er trimestre, Tether a mis en avant plus de 1 milliard de dollars de profits, grâce à ses importantes réserves d’obligations américaines.
- 8 mai — Grand absent du bull run, l’ETH d’Ethereum a tout de même signé une hausse de 21,87 % ce jour-là, marquant ainsi sa plus forte hausse journalière depuis le 24 mai 2021. Ce même jour aux États-Unis, Alexander Mashinsky, le fondateur et ex-PDG de l’exchange de cryptomonnaies Celsius, a écopé de 12 ans de prison pour ses fautes dans le crash de sa plateforme.
Juin
- 5 juin — Pour sa première journée en bourse, Circle a surpassé les attentes et atteignant une valorisation de près de 18 milliards de dollars.
- 10 juin — Avec l’annonce de son USD CoinVertible (USDCV), SG Forge, filiale de la Société Générale, est devenue la première banque au monde à prévoir le lancement d’un stablecoin dollar sur une blockchain publique.
- 18 juin — Le Sénat américain a adopté le GENIUS Act, un cadre réglementaire inédit sur les stablecoin. Ce sera un signal supplémentaire en faveur du développement de cette classe d’actifs observé en 2025.
Juillet
- 11 juillet — Après un passage à vide, le BTC a signé un nouvel ATH en dépassant les 118 000 dollars pour la première fois de son histoire.
- 24 juillet — Alors que le récent GENIUS Act a apporté une clarté réglementaire sur les stablecoins, Ethena (ENA) a lancé le premier stablecoin conforme à cette loi, à travers l’USDtb.
- 25 juillet — Dans les semaines précédentes, de mystérieux mouvement impliquant la vente de 80 000 bitcoins avait affolé l’écosystème. Le doute a finalement été levé par Galaxy Digital, expliquant avoir opéré ladite vente dans le cadre d’une « stratégie de planification successorale » d’un investisseur.
Août
- 11 août — En annonçant son attention de racheter Exaion, une filiale d’EDF, le géant du minage de Bitcoin MARA déclenche un scandale qui n’est toujours pas réglé aujourd’hui.
- 14 août — Une fois de plus, le BTC met à jour son record et atteint cette fois-ci les 124 000 dollars.
- 19 août — Une semaine après son introduction en bourse, Bullish a annoncé une grande première, à savoir le fait d’avoir reçu le produit de son Initial Public Offering (IPO) en stablecoins.
- 20 août — En lançant le FRNT sur 7 blockchains publiques, l’État du Wyoming a fait figure de pionnier avec son nouveau stablecoin.
- 24 août — Après 4 ans d’attente, l’ETH est finalement parvenu à réaliser un nouvel ATH, rehausser ce nouveau record à 4 946 dollars l’unité.
- 25 août — À travers l’acquisition de 1,7 million d’ETH, BitMine est devenu la plus importante Ethereum Treasury Company au monde.
Septembre
- 4 septembre — Stripe et Paradigme ont présenté Tempo, une blockchain layer 1 compatible avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM) et axée sur les paiements.
- 12 septembre — Pour sa première journée de cotation en bourse, l’exchange de cryptomonnaies Gemini a conclu sa séance par une hausse de 14 % du prix de son action. De son côté, Tether a présenté l’USAT, un nouveau stablecoin adossé au dollar et conforme au GENIUS Act.
- 17 septembre — Lors de son lancement, le token ASTER de l’exchange décentralisé (DEX) de perpétuel du même nom a vu son prix exploser de 1 350 %. En effet, le projet a bénéficié d’un coup de pub de Changpeng Zhao (CZ).
- 18 septembre — Dans un contexte de fortes demandes de retraits, la file d’attente pour sortir du staking sur Ethereum (ETH) atteint 43 jours. À ce moment, Vitalik Buterin intervient pour prendre la défense du réseau, affirmant que quitter le staking, c’est « comme un soldat qui décide de quitter l’armée. Staker, c'est assumer le devoir solennel de défendre la blockchain. ». Le même jour, le token BNB a dépassé les 1 000 dollars pour la première fois e son histoire.
- 25 septembre — Après un dépassement poussif de son ATH, l’ETH retombe finalement de nouveau sous les 4 000 dollars. Dans le même temps, le layer 1 Plasma offre un airdrop impressionnant de plus de 10 000 dollars à certains utilisateurs avisés.
- 27 septembre — Pour la première fois, les stablecoins voient leur capitalisation totale dépasser le seuil symbolique des 300 milliards de dollars.
- 29 septembre — Swift, le géant des systèmes de paiements, a dévoilé un partenariat avec Consensys, dont les travaux impliquent l’utilisation du layer 2 Linea. En parallèle, le Kazakhstan officialise un nouveau fonds souverain exposé au BNB.
Octobre
- 6 octobre — Le BTC signe un nouvel ATH à 126 000 dollars.
- 7 octobre — Grâce à un investissement de la société mère du New York Stock Exchange dans Polymarket, son fondateur, Shayne Coplan, est devenu le plus jeune milliardaire du Bloomberg Billionaires Index.
- 10 octobre — Donald Trump relance la guerre commerciale avec la Chine et surprend les marchés. La panique déclenche la pire vague de liquidation de l’histoire des cryptomonnaies et 19,16 milliards de dollars partent en fumée. Après des problèmes de depeg sur certaines paires, Binance indemnisera même ses utilisateurs à hauteur de 283 millions de dollars.
- 15 octobre — Après une erreur rapidement corrigée, Paxos émet 300 000 milliards de PYUSD, un montant équivalent à 8 fois la dette des États-Unis.
- 21 octobre — Une impressionnante panne chez AWS fait trembler le Web et plusieurs acteurs crypto sont touchés, mettant ainsi en lumière des points de centralisation.
- 28 octobre — Avec 3 nouveaux ETF, les altcoins SOL, LTC et HBAR débarquent à leur tour en bourse. Le même jour en France, le député Eric Ciotti dépose un ambitieux projet de loi à l’Assemblée nationale pour tenter de doper l’adoption des cryptomonnaies en France. Pour sa part, Circle ouvre le testnet de sa blockchain Arc.
- 29 octobre — NVIDIA devient la première entreprise au monde à atteindre les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.
- 31 octobre — Cette année, Uptober n’a pas eu lieu et le BTC termine son pire mois d’octobre depuis 2014, après une baisse mensuelle de 3,69 %. De leur côté, les stablecoins sur Ethereum battent leur ATH de volumes pour le 4e mois consécutif, avec 2,82 milliards de dollars.
Novembre
- 7 novembre — Dans le sillage de l’effondrement de Stream Finance, plusieurs stablecoin mineurs chutent à leur tour, semant un nouveau vent de doute à l’égard des stablecoins algorithmiques. En parallèle, Keonne Rodriguez, le fondateur de Samourai Wallet, est condamné à 5 ans de prison aux États-Unis.
- 21 novembre — Une note de MSCI datant du 10 octobre fait surface, dans laquelle nous apprenons que le gestionnaire d’indices pourrait exclure Strategy et les autres Digital Assets Treasuries de ses indices. De son côté, le BTC continue sa chute et s’approche dangereusement des 80 000 dollars.
- 27 novembre — Amundi annonce que l’un de ses fonds monétaires en euro de 5,57 milliards d’euros est désormais disponible à la tokenisation sur Ethereum grâce à l’infrastructure de CACEIS.
Décembre
- 1er décembre — Pour tenter de rassurer les investisseurs, Strategy annonce une réserve de dollars, qui servira à financer le paiement des nombreux dividendes associés à sa dette.
- 3 décembre — Ethereum active sa mise à jour Fusaka, impliquant notamment une augmentation du gas limit.
- 5 décembre — BlackRock a déposé un formulaire S-1 auprès de la SEC pour un nouvel ETF Ethereum intégrant les revenus de staking.
- 8 décembre — Le groupe BPCE lance une offre inédite, avec un nouveau compte crypto pour clients de la Banque Populaire et de la Caisse d’Epargne.
- 11 décembre — La SEC adresse une lettre de non-objection à la Depository Trust Company (DTC), une filiale de l’agence de règlement Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), au sujet des actions tokenisées. Cela ouvre de nouvelles perspectives sur le sujet pour 2026.
- 14 décembre — JPMorgan dévoile son premier fonds monétaire tokenisé sur Ethereum : My OnChain Net Yield Fund (MONY).
- 18 décembre — Le Sénat américain confirme la nomination du pro-crypto Michael Selig à la tête de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
- 19 décembre — Autrefois parmi les plus grandes valorisations crypto, l’ATOM sort finalement du top 100 des plus grandes capitalisations après des années à péricliter. En parallèle, la sénatrice pro-Bitcoin du Wyoming Cynthia Lummis annonce qu’elle ne se représentera pas pour un nouveau mandat.
- 25 décembre — La gouvernance d’Uniswap (UNI) adopte la proposition « Unification », un projet ambitieux intégrant notamment des burns de tokens, ainsi que le burn rétro-actif de 100 millions d’UNI.
