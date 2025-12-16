Le Bitcoin s'enfonce sous les 86 500 dollars – Récap crypto de la nuit du 15 au 16 décembre 2025

Elon Musk franchit un nouveau record de richesse historique tandis que le marché des cryptos reste sous tension avec un Bitcoin en forte volatilité. Entre évolutions réglementaires, ambitions bancaires et alliances internationales, la nuit a été pleine pour l’écosystème crypto.

Un marché crypto sous tension

Le Bitcoin a connu une forte volatilité : il a atteint 87 000 dollars avant de retomber sous les 86 000 dollars. L’indice Crypto Fear and Greed a chuté à 11, indiquant une peur extrême chez les investisseurs.

La nervosité est accentuée par des projections économiques, notamment une possible hausse des taux au Japon qui pourrait faire reculer le BTC vers 70 000 dollars selon certains analystes.

Elon Musk atteint une fortune de 600 milliards de dollars

Elon Musk est devenu la première personne de l’histoire à dépasser une fortune de 600 milliards de dollars.

PayPal vise le statut de banque américaine

PayPal, via son partenaire Paxos, a déposé une demande pour devenir une institution bancaire aux États-Unis. Ce projet s’inscrit dans la continuité du développement de PYUSD, son stablecoin intégré à l’écosystème PayPal, désormais accepté par YouTube comme moyen de paiement pour les créateurs.

Le Sénat américain reporte une loi clé sur les cryptos

Le Sénat a repoussé à l’année prochaine le projet de loi encadrant la structure du marché des cryptomonnaies. Ce report intervient alors que plusieurs juridictions renforcent leurs cadres réglementaires : l’Europe avance son projet MiCA 2.0 sous la supervision de l’ESMA, tandis que le Royaume‑Uni reconnaît officiellement les cryptos comme une nouvelle catégorie de propriété.

Le Trésor américain veut interdire le trading pour les élus

Le secrétaire au Trésor, Bessent, a appelé à interdire le trading d’actions pour les membres du Congrès. Cette position s’inscrit dans un climat politique marqué par un durcissement de la régulation crypto avec le GENIUS Act et le MEME Act. Le Congrès, désormais à majorité pro-crypto, pourrait également examiner de futures mesures concernant l’achat de Bitcoin par l’État.

Les entreprises américaines dominent les trésoreries crypto

Les entreprises des États-Unis continuent de dominer le secteur des trésoreries crypto, totalisant environ 100 milliards de dollars d’actifs numériques pour une capitalisation globale de 170 milliards de dollars. Des initiatives comme celles d’Avalanche, Strategy et l’alliance Trump-Crypto.com témoignent de l’intérêt croissant des sociétés américaines pour cette stratégie financière.

Trump envisage une grâce pour le cofondateur de Samourai Wallet

Donald Trump a annoncé envisager une grâce présidentielle pour Keonne Rodriguez, cofondateur de Samourai Wallet, condamné à cinq ans de prison. Cette décision potentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de clémence envers des acteurs du secteur crypto, alors que Sam Bankman-Fried espère également une grâce dans l’affaire FTX.

SBI Holdings et Startale Group unissent leurs forces

SBI Holdings et Startale Group ont signé un protocole d’accord pour développer conjointement un stablecoin en yen. Ce projet sera intégralement conforme aux lois financières japonaises et marque la volonté du Japon d’encadrer les innovations liées aux actifs numériques.

