Depuis l’adoption du cadre réglementaire GENIUS Act aux États-Unis, Circle s’impose comme un acteur national de premier plan sur le marché des stablecoins. Une position qui l’expose visiblement à certaines pressions inattendues, au point de l’obliger à modifier sa politique interne pour permettre l’achat d’armes à feu avec l’USDC.

le 7 novembre 2025

2 minutes de lecture

Hugh Bernard

Le stablecoin USDC ne permet pas d'acheter des armes à feu aux États-Unis

La société Circle profite pleinement de la mutation réglementaire en cours aux États-Unis, en s'imposant actuellement comme le principal émetteur national de stablecoins avec son USDC. Il faut dire que la mise à l'écart simultanée du leader incontesté Tether (USDT) lui ouvre une voie royale dans le domaine.

Une position récemment renforcée suite à son introduction en bourse très populaire, effectuée en juin dernier. De quoi positionner ce géant des stablecoins comme un nouvel enjeu stratégique au sein des conflits sociaux et politiques qui animent les débats américains, comme le sujet explosif des armes à feu.

Pourquoi la société Circle se retrouve-t-elle au centre de ce débat ? Tout simplement car sa politique interne interdit d'utiliser son stablecoin USDC pour acheter des armes à feu. Une clause jusque-là passée inaperçue, avant que le compte X nommé Americans for Tax Reform ne vienne pointer publiquement cette réalité le 14 octobre dernier.

En cause : une interdiction figurant parmi 15 autres, allant du blanchiment d'argent au Ponzi, en passant par les jeux d'argent, concernant les « armes de tout type, y compris, mais sans s’y limiter, les armes à feu, les munitions, les couteaux, les explosifs ou les accessoires connexes ».

Aussitôt, la puissante National Shooting Sports Foundation (NSSF) — principale association professionnelle de l’industrie des armes à feu aux États-Unis — s'est emparée de ce dossier en pointant un « biais politique dans la crypto qui menace [les] droits garantis par le Deuxième amendement ».

blockquote icon

L’émetteur de stablecoins Circle interdit les achats légaux d’armes à feu et de munitions, tandis que son PDG soutient les partisans du contrôle des armes au Congrès .

NSSF

Circle change son fusil d'épaule face à la pression des lobbies

Face à cette levée de boucliers des lobbies pro-arme, la société Circle a visiblement décidé de revenir sur ses conditions d’utilisation afin d’autoriser les achats légaux d’armes à feu. En particulier suite à l'association faite entre le stablecoin USDC et les monnaies numériques de banques centrales (MNBC) largement détestées  par le camp Républicain, notamment pour leur capacité de surveillance et de contrôle.

blockquote icon

Circle a clarifié ses conditions afin de permettre une utilisation de l’USDC pour des opérations légales d’achat et de vente d’armes à feu, comme protégé par le deuxième amendement. Nous n’avons jamais refusé, et ne refuserons jamais, l’usage de l’USDC pour des transactions légalement autorisées.

Circle

Un changement de direction radical largement commenté et salué par les élus Républicains comme une victoire contre « la discrimination financière de type Chokepoint ». Un ciblage idéologique - souvent reproché aux Démocrates par les Républicains - mis en place contre certaines entreprises ou personnalités à l'aide de restrictions financières.

Source : Crypto in America

