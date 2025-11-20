Un responsable de Samourai Wallet condamné à son tour à de la prison

Après Keonne Rodriguez, c'est au tour du directeur technique de Samourai Wallet de se voir notifier sa peine. Retour sur les condamnations et le fond de cette affaire.

Un responsable de Samourai Wallet emprisonné à son tour

Le cofondateur de la solution d'anonymisation Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, avait été condamné ce mois à 5 ans de prison. Cette semaine, c'est son collègue William Hill, avec qui il a cofondé le projet, qui s'est vu notifié de sa peine.

Ce dernier purgera 4 ans de prison, avec 3 ans de liberté surveillée, associés d'une amende de 250 000 euros.

Selon la justice, les deux hommes se sont entendus pour exploiter un service de transfert d'argent non autorisé. Ce service a été utilisé par des criminels pour blanchir des fonds venus notamment du Darknet.

Un précédent pour la justice liée aux outils décentralisés

C'est ce point qui était jugé. Alors que les cofondateurs affirmaient qu'ils ne pouvaient être responsables de l'utilisation faite par leur outil décentralisé, les procureurs ont vu la chose autrement.

Ces derniers ont en effet affirmé que les deux hommes avaient fait la promotion de leur wallet sur des forums du Darknet et avaient directement encouragé des hackers à blanchir des fonds volés sur la plateforme.

C'est donc ce point qui aura été retenu : les deux hommes font face à des peines de prison et de fortes amendes. De quoi décourager d'éventuels imitateurs ? Le procureur fédéral Nicolas Roos a lancé une conclusion en forme d'avertissement à ceux qui songeraient à suivre les pas des créateurs de Samourai Wallet :

Les peines prononcées envoient un message clair : le blanchiment de produits criminels connus — quelle que soit la technologie utilisée ou que les fonds soient en monnaie fiduciaire ou en cryptomonnaie — entraînera de lourdes conséquences.

Source : The Rage

