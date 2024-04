Qu'est-ce qu'une cryptomonnaie anonyme ?

Les cryptomonnaies anonymes sont conçues pour garantir une confidentialité totale de l’identité des utilisateurs en masquant les détails des transactions. Toutefois, elles sont souvent sujettes à des critiques et confrontées à d'importants défis réglementaires. Découvrez les cryptos anonymes les plus célèbres et les risques qui pèsent sur elles.

C'est quoi une crypto anonyme ?

Une cryptomonnaie anonyme, également appelée « privacy coin », est une forme de monnaie numérique conçue pour préserver l'anonymat complet de ses utilisateurs lors des transactions, assurant ainsi une confidentialité totale des échanges.

Contrairement aux cryptomonnaies traditionnelles comme le Bitcoin ou l’Ether, qui sont pseudonymes et non anonymes, les privacy coins masquent les informations des transactions comme les montants échangés.

En effet, le Bitcoin est souvent considéré à tort comme anonyme alors qu’il est en réalité pseudonyme. Chaque transaction laisse des traces publiques sur la blockchain et permet, dans la plupart des cas, de lier des adresses à des identités réelles. Bien que des outils appelés « mixeurs » ou « tumblers » existent pour améliorer la confidentialité des transactions Bitcoin, celui-ci n’est pas nativement considéré comme une cryptomonnaie anonyme.

Les privacy coins utilisent des techniques avancées de cryptographie telles que les signatures en anneau, les adresses furtives, les preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proof) et les transactions confidentielles de cercle (RingCT) pour dissocier l'identité des utilisateurs de leurs transactions.

Monero (XMR), la cryptomonnaie anonyme la plus connue

Ces cryptomonnaies visent à renforcer la protection de la vie privée en rendant les flux de transactions indéchiffrables, y compris par les gouvernements et les institutions financières. Les crypto anonymes offrent ainsi une couche supplémentaire de sécurité pour ceux qui cherchent à préserver la confidentialité de leurs activités financières.

Voici une liste non-exhaustive des cryptos anonymes les plus connues, lesquelles seront détaillées dans la suite de cet article :

Monero (XMR) ;

Dash (DASH) ;

Zcash (ZEC) ;

Mask Network (MASK).

Quels sont les risques qui pèsent sur les cryptos anonymes ?

Bien que les cryptomonnaies anonymes offrent des avantages en termes de protection de la vie privée, elles doivent naviguer dans un environnement complexe de défis réglementaires qui limitent grandement leur adoption.

À travers le monde, les gouvernements et les organismes de réglementation financière examinent de plus en plus ces cryptomonnaies, préoccupés par leur potentiel à faciliter des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale.

Face à ces inquiétudes, plusieurs pays ont pris des mesures strictes, allant jusqu'à interdire totalement à leurs citoyens la détention et l’utilisation de ces cryptos. En Corée du Sud, par exemple, les plateformes d'échange de cryptomonnaies ne sont plus autorisées à proposer des cryptomonnaies anonymes à leurs utilisateurs.

En réponse à ces préoccupations réglementaires, de nombreux exchanges de cryptomonnaies à travers le monde ont commencé à délister les cryptomonnaies anonymes.

L'exemple de Binance illustre clairement les défis rencontrés par les cryptomonnaies anonymes sur les plateformes d'échange. En juin 2023, Binance annonçait le retrait de 12 cryptomonnaies anonymes pour ses utilisateurs en France comprenant le Monero (XMR). Cette décision a été motivée par la nécessité de se conformer aux réglementations locales et internationales plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ce delisting massif de Binance a non seulement limité l'accès à ces cryptomonnaies pour une large partie de leur base d'utilisateurs, mais a également envoyé un signal fort au marché sur les défis réglementaires croissants que les cryptos anonymes doivent affronter, impactant ainsi leur perception et leur valeur sur le marché.

Les cryptomonnaies anonymes les plus connues

Monero

Monero (XMR) est la cryptomonnaie anonyme la plus connue dans l’écosystème blockchain.

Lancée en 2014, Monero se distingue par son engagement fort envers la confidentialité et l'anonymat de ses utilisateurs. Cette crypto s'appuie sur des technologies de confidentialité avancées telles que les signatures en cercle, les transactions confidentielles de cercle (RingCT) et les adresses furtives pour offrir une anonymisation complète des transactions.

En effet, Monero masque l'identité de l'expéditeur, l'adresse du destinataire et les montants de transactions sur la blockchain.

De plus, contrairement à d'autres cryptomonnaies qui permettent de choisir entre des transactions anonymes ou transparentes, Monero applique l'anonymat par défaut.

Cette approche a valu à Monero une forte adoption parmi ceux qui valorisent la vie privée, mais elle a également suscité l'attention et la prudence des régulateurs à travers le monde.

👉 Tout savoir sur Monero (XMR), la blockchain dédiée à l’anonymat et l'intraçabilité des transactions

Dash

Dash est une autre cryptomonnaie anonyme bien connue qui combine fonctionnalité et confidentialité.

Conçue pour offrir une vitesse de transaction supérieure et des frais de transaction réduits, Dash intègre une fonctionnalité appelée PrivateSend, qui améliore la confidentialité en mélangeant les transactions de plusieurs parties pour obscurcir l'origine des fonds.

Dash utilise également des masternodes, des serveurs dans un réseau décentralisé qui facilitent des fonctionnalités telles que les transactions instantanées (InstantSend) et la gouvernance décentralisée, un aspect qui la distingue d'autres cryptomonnaies anonymes.

Bien que Dash ne soit pas exclusivement axée sur l’anonymat comme Monero, ses capacités de confidentialité renforcées attirent les utilisateurs qui cherchent à réaliser des transactions discrètes tout en bénéficiant de la rapidité et de l’efficacité d'une blockchain.

👉 Qu'est-ce que la crypto-monnaie Dash (DASH) ?

Zcash

Zcash est une cryptomonnaie centrée sur la confidentialité qui a été lancée en 2016.

Elle se distingue par son utilisation des zk-SNARKs, une forme de preuve à divulgation nulle de connaissance qui permet aux transactions d’être confirmées sans révéler l'émetteur, le destinataire ou le montant impliqué.

Zcash offre aux utilisateurs le choix entre des transactions protégées et transparentes, permettant ainsi une flexibilité selon les besoins de confidentialité des utilisateurs.

Les transactions protégées par Zcash garantissent que les détails restent privés, tandis que les transactions transparentes sont visibles sur la blockchain publique de Zcash, similaire à Bitcoin.

Cette dualité fait de Zcash une option attractive pour ceux qui nécessitent une confidentialité absolue pour certaines transactions tout en conservant la possibilité de participer à l'écosystème blockchain plus large avec des transactions transparentes. Zcash s'efforce donc de combiner la confidentialité avec la transparence, répondant à une variété de besoins d'utilisation.

👉 Qu'est-ce que le ZCash (ZEC) et comment en acheter ?

Mask Network

Mask Network est une initiative qui combine la technologie blockchain avec les plateformes de réseaux sociaux pour offrir des fonctionnalités de confidentialité améliorées et un accès facilité aux applications décentralisées (DApps).

Ce projet répond aux enjeux de la propriété des données personnelles et de l'identité numérique. En effet, Mask Network vise à redonner aux utilisateurs le contrôle de leurs données.

Grâce à ses widgets intégrables sur des plateformes telles que Facebook et Twitter, les utilisateurs peuvent ainsi envoyer des messages chiffrés, partager des documents confidentiels et effectuer des transactions en cryptomonnaies directement depuis leurs canaux sociaux habituels.

L’avenir incertain des cryptomonnaies anonymes

Les cryptos anonymes se situent à un moment décisif de leur histoire, confrontées à des défis réglementaires croissants et à des enjeux sociétaux significatifs.

Alors que leur promesse de garantir une confidentialité complète demeure attrayante pour de nombreux utilisateurs qui cherchent à protéger leur vie privée dans un monde numérique de plus en plus intrusif, l'avenir de ces cryptomonnaies reste incertain. Les pressions réglementaires internationales et la méfiance croissante des institutions financières pourraient limiter leur adoption ou même conduire à leur marginalisation.

À mesure que le débat entre la confidentialité et la régulation continue de prendre de l'ampleur, l'avenir des cryptomonnaies anonymes dépendra largement de leur capacité à s'adapter aux cadres légaux tout en préservant les principes fondamentaux de sécurité et d'anonymat qui les caractérisent.

