Monero (XMR), Zcash (ZEC) et les autres cryptomonnaies anonymes bientôt interdites en Europe ?

L’Union européenne (UE) se penche depuis quelques mois sur le secteur des cryptomonnaies, avec notamment l’éventuelle mise en place de la réglementation MiCA. Et ce sont désormais les cryptomonnaies anonymes qui seraient visées : Monero (XMR), Zcash (ZEC) et leurs consorts pourraient être tout bonnement interdits en Europe.

Des cryptomonnaies anonymes qui ne sont plus bienvenues en Europe ?

Des informations ont fuité au niveau de l’Union européenne, et un plan de modification des règles anti-blanchiment d’argent a pu être consulté par nos confrères de CoinDesk. De nouvelles règles seraient mises en place pour les cryptomonnaies anonymes (privacy coins), telles que Monero, Zcash ou encore Dash.

Les entreprises et institutions bancaires pourraient ne plus être autorisées à gérer et distribuer ce type de cryptomonnaies, selon le document :

« Les institutions de crédit, les institutions financières et les fournisseurs de services en crypto-actifs devraient être empêchés de conserver […] des pièces qui promeuvent l’anonymat. »

Ce document a été envoyé aux 26 États membres de l’Union européenne, en vue d’une éventuelle adoption.

Éviter les transactions anonymes

L’hostilité manifeste des régulateurs en ce qui concerne les moyens de paiement anonymes n’est pas une surprise, mais c’est la première fois que des cryptomonnaies anonymes pourraient être interdites à si grande échelle. Celles-ci sont en effet incluses dans le nouveau projet de règles visant à lutter contre le blanchiment d’argent.

Ces dernières pourraient mener à une interdiction des grandes transactions en espèces, ainsi qu’à la création d’une nouvelle agence européenne dédiée spécifiquement à ce domaine, l’AMLA. Pour les fournisseurs de services crypto, cela voudrait aussi dire que le seuil des 1 000 dollars de transactions serait annulé. Toutes les transactions, quel que soit le montant, pourraient être rapportées.

La dernière mesure d’une longue série ?

La chasse à l’anonymat n’est pas spécifique aux cryptomonnaies – les institutions et régulateurs de tout bord tendent à privilégier des méthodes de transfert traçables ces dernières années. C’est bien sûr en contradiction avec une partie de la philosophie entourant les cryptomonnaies – certains jugeant que c’est justement ces transferts rapides et potentiellement non surveillés qui font l’intérêt de la blockchain.

L’affaire FTX ne devrait en tout cas pas inciter les régulateurs d’Europe et d’ailleurs à stopper leur chasse à l’anonymat. Et si les cryptomonnaies en question seront bien sûr disponibles et utilisables en dehors des services centralisés, cela pourrait rendre leur diffusion moins aisée.

Source : CoinDesk

