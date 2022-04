Monero : la communauté appelle à retirer aujourd’hui tous ses XMR des plateformes centralisées

Si la communauté Monero a choisi la date d’aujourd’hui pour un retrait massif de XMR, c’est parce qu’il s’agit du huitième anniversaire du lancement de la cryptomonnaie anonyme. Il y a quelques jours, Seth Simmons, un amateur de Monero et fervent défenseur de la vie privée, a expliqué qu’il soupçonnait que les plateformes d’échange ne possédaient pas forcément tout le XMR qu’elles vendaient :

Looking more and more like exchanges are paper trading #Monero and lying about how much they have to customers.

Opt out, get those keys off exchanges and actually own your $XMR:https://t.co/L9dCWRk4Na https://t.co/wqyfh84SEN

— Seth For Privacy (@sethforprivacy) April 14, 2022