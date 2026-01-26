Scandale : Le gouvernement américain s'est-il fait voler plus de 40 millions de dollars en cryptomonnaies saisies ?

Alors que la réserve stratégique de Bitcoin promise par Donald Trump n’existe toujours pas, un scandale pourrait bien impliquer les stocks de cryptomonnaies saisies par la justice américaine dans le cadre de procédures judiciaires. En cause : le vol de plus de 40 millions de dollars détecté par l’enquêteur crypto ZachXBT.

Cryptomonnaies saisies : 40 millions de dollars volés dans les caisses du gouvernement américain ?

Lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump avait fait de son projet de réserve stratégique de Bitcoin un élément central de sa communication politique pro-crypto. Une ambition pour le moment au point mort plus d'une année après son arrivée au pouvoir, dont la seule véritable réalisation concerne l'interdiction de vendre les cryptomonnaies saisies lors de procédures judiciaires.

Une volonté présidentielle apparemment ignorée par certaines institutions fédérales, si l'on considère que le Département de la Justice du district sud de New York a décidé de vendre de façon unilatérale les 57,5 BTC - environ 6 millions de dollars au moment des faits - saisis dans le cadre de l'affaire Samurai Wallet.

Et ce n'est apparemment que la partie visible de l'iceberg, face à une fuite de cryptomonnaies gouvernementales qui pourrait également concerner des opérations frauduleuses, selon les détails récemment publiés par l'enquêteur crypto ZachXBT.

En effet, il semblerait que le fils - John (Lick) - du propriétaire d'une société en possession d'un « contrat informatique actif avec le gouvernement de Virginie » vienne de revendiquer, sans forcément s'en rendre compte, le vol de « plus de 40 millions de dollars en provenance des adresses de saisie du gouvernement américain ».

Un « band for band » qui se transforme en pièce à conviction

Tout a débuté dans le cadre d'un « band for band » impliquant deux acteurs malveillants sur un groupe de discussion, « afin de voir qui possédait le plus de fonds sur ses wallets crypto ». Une opération consistant à démontrer en temps réel - capture d'écran à l'appui - qui a le plus gros portefeuille de fonds volés.

Au sein de ce combat d'égo douteux se trouvait un certain John (Lick), rapidement « surpris en train d’exhiber 23 millions de dollars sur une adresse de wallet directement liée à un vol présumé en 2024 de 90 millions de dollars détenus par le gouvernement américain, ainsi que de multiples autres victimes non identifiées entre novembre 2025 et décembre 2025 ».

Adresse de portefeuille exposée

Les acteurs malveillants se vantent d'avoir volé les fonds dans des enregistrements divulgués, au lieu de simplement rester discrets après un vol présumé au détriment du gouvernement américain. (...) Les preuves de propriété de ces wallets rendent le dossier futur très simple pour les forces de l’ordre. ZachXBT

Aveu de culpabilité ou simple mesure de précaution, le fameux John (Lick) « a rapidement supprimé tous les noms d’utilisateur NFT de son compte Telegram et changé son pseudonyme » après la publication de ZachXBT, tout en envoyant de la crypto à son adresse publique sous la forme d'une provocation « dust » évidente.

Selon l'enquêteur crypto, la seule véritable question toujours sans réponse dans cette affaire concerne le fait de savoir comment le jeune homme « a obtenu un accès par l’intermédiaire de son père ».

Source : ZachXBT

