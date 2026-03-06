Le GIGN arrête le responsable du vol de 46 millions de dollars en crypto saisies par les États-Unis

Il y a quelques semaines, l’enquêteur crypto ZachXBT révélait un véritable scandale impliquant le vol de 46 millions de dollars en cryptomonnaies saisies par les États-Unis. Une faille de sécurité exploitée par un jeune « hacker » répondant au pseudonyme de John « Lick », qui vient d’être arrêté par la gendarmerie française à Saint-Martin.

Le GIGN interpelle une « target principale » du FBI à Saint-Martin

Sécuriser des fonds détenus en cryptomonnaies implique certaines procédures nécessaires, que l'on soit un simple investisseur individuel... ou le service des US Marshals en charge de la garde des milliards de dollars saisis par les États-Unis dans le cadre de procédures judiciaires.

Une règle récemment remise en avant par l'enquêteur crypto ZachXBT, suite à la divulgation d'une faille de sécurité béante à l'origine du vol de 46 millions de dollars directement prélevés dans ce portefeuille national, parmi les plus importants - mais apparemment pas les plus sécurisés - du monde (328 372 BTC).

En cause, l'utilisation des accès de sécurité du propriétaire d'une société sous contrat avec le service des US Marshals par son propre fils, rapidement identifié comme répondant au pseudonyme de John « Lick » sur un forum de hackers, suite à un combat de taille de portefeuille « band for band ».

Un jeune homme rapidement classé dans la catégorie des « targets principales » du FBI, dont la cavale vient apparemment de s'arrêter sur le territoire français d'outre-mer de Saint-Denis, suite à son arrestation par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN).

#Interpellation 🚨 Le #GIGN et le @FBI interpellent 1 individu considéré comme "target principale" à Saint-Martin

➡️ L'individu soupçonné d'avoir dérobé 46M de dollars en #cryptomonnaie 💵

Bravo aux militaires du GIGN pour cette interpellation et cette collaboration avec le #FBI pic.twitter.com/uyGDSSuefB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) March 5, 2026

Une arrestation dont le succès revient en grande partie à ZachXBT

Une arrestation réalisée grâce à « la coopération remarquable de la Division renseignement et coopération internationale (DRCI) de la Gendarmerie nationale française à Saint-Martin et au Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) de Guadeloupe », selon le directeur du FBI, Kash Patel.

De quoi permettre à ZachXBT de se réjouir sur le réseau X, face à une interpellation menée dans les Caraïbes « directement à la suite de [son] enquête ». Peut-être avec l'espoir de recevoir une récompense pour service - et plusieurs millions de dollars en cryptomonnaies - rendus au gouvernement des États-Unis.

Aucune information ne permet pour le moment de savoir avec exactitude quelle quantité des fonds volés a pu être récupérée, malgré une photo réalisée lors de l'arrestation montrant une valise débordant de liasses de billets de 100 dollars. La suite au procès de ce hacker démasqué suite à excès d'ego évident.

L'occasion pour le directeur du FBI de rappeler que ses services « continueront de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec leurs partenaires internationaux pour traquer, appréhender et traduire en justice ceux qui tentent de frauder les contribuables américains – peu importe où ils essaient de se cacher ».

