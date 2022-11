Le hacker de FTX devient l'un des plus gros détenteurs d'Ether (ETH) – Quels sont les risques ?

La plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, déclarée en faillite sous le Chapitre 11 des États-Unis, a subit un hack massif en cette fin de semaine. Plusieurs centaines de millions de dollars ont ainsi été siphonnés directement depuis les comptes des utilisateurs.

Selon la société spécialisée Elliptic, sur les 477 millions de dollars suspectés d'avoir été volés, environ 186 millions de dollars auraient été déplacés dans un portefeuille de stockage sécurisé par FTX lui-même. Le reste est toujours détenu sur le portefeuille du hacker.

Selon les données on-chain relayées par Beosin Alert, le hacker a échangé la majorité des cryptomonnaies qu'il détenait contre de l'Ether (ETH). Il détient désormais 228 523 ETH, d'une valeur d'environ 288,8 millions de dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes. Cela fait de lui le 35ème plus grand détenteur d'Ether au monde.

