L'exchange FTX subit un hack massif – L'application mobile et le site sont compromis

La plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, déclarée en faillite sous le Chapitre 11 des États-Unis, essuie actuellement un hack massif à plusieurs centaines de millions de dollars dont l'origine demeure inconnue à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Des mouvements de fonds particulièrement suspects ont été identifiés aux alentours de 4 heures du matin, des sommes à plusieurs dizaines de millions de dollars émanant toutes des portefeuilles de l'entreprise.

Hundreds of millions of dollars are now flowing out of FTX wallets, some speculate liquidators but it's late on a friday night, not typical times for such rapid heavy movements. Some withdrawals are being swapped from Tether to DAI. Hack or insider actions? $26 million here pic.twitter.com/8wWlaE7na9

— foobar (@0xfoobar) November 12, 2022