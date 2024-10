FTX : Le tribunal approuve le plan de réorganisation, les créanciers bientôt remboursés

À la fin de l'année 2022, la plateforme d'échange FTX déclarait faillite en raison d'une mauvaise gestion des fonds des clients, utilisés par sa filiale Alameda Research pour des investissements risqués. Ce manque de liquidités, associé à des pratiques financières douteuses, a provoqué un retrait massif des capitaux, entraînant l'effondrement rapide de l'entreprise.

Sam Bankman-Fried, ancien PDG de la plateforme, prépare son procès en appel après avoir été condamné à 25 ans de prison. Sa défense soutient qu'il n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence et que de nombreuses preuves cruciales ont été écartées lors du premier procès.

Près de 2 ans après la faillite de FTX, l'entreprise et ses débiteurs ont annoncé que le tribunal des faillites des États-Unis avait finalement approuvé son plan de réorganisation, ouvrant la voie à une résolution de l'affaire.

Ce plan de relance prévoit le remboursement de 98 % des créanciers, qui devraient recevoir environ 119 % du montant de leurs réclamations dans un délai de 60 jours après l'entrée en vigueur du plan, dont l'annonce est attendue prochainement.

À cette occasion, John J. Ray III, directeur général et directeur de la restructuration de FTX, a déclaré :

« L'accomplissement d'aujourd'hui n'a été possible que grâce à l'expérience et au travail acharné de l'équipe de professionnels qui soutiennent cette affaire, et qui ont récupéré des milliards de dollars en reconstruisant les comptes de FTX depuis le début et en mobilisant des actifs à travers le monde. Cela reflète également la forte collaboration que nous avons eue avec les gouvernements et les agences du monde entier, qui partagent notre objectif d'atténuer les méfaits des anciens responsables de FTX. »