Coinbase appelle le Congrès américain à « agir rapidement » pour la régulation crypto

Cette semaine, le directeur des politiques publiques de Coinbase a demandé au Congrès des États-Unis de prendre le sujet de la régulation crypto à bras-le-corps. Quelles sont ses demandes ?

Coinbase souhaite que le Congrès accélère en matière de réglementation crypto

Avec le changement de gouvernement aux États-Unis, l’écosystème des cryptomonnaies s’attend enfin à plus de clarté dans cette juridiction. Tandis que la Securities and Exchange Commission (SEC) semble justement s’être plongé pleinement sur le dossier, Coinbase, de son côté, a appelé le Congrès à « agir rapidement », de façon à établir « un cadre réglementaire solide qui profite à l’ensemble du secteur des cryptomonnaies et aux 52 millions d’Américains qui en possèdent ».

Dans son article de blog, Faryar Shirzad, le directeur des politiques publiques de Coinbase, propose ainsi 4 grands axes qui devraient être intégrés à cette réglementation pour que celle-ci soit pertinente :

Une liberté de coder pour les développeurs ;

Une liberté de choix pour le consommateur dans ses solutions de garde de cryptomonnaies (avec ou sans intermédiaires) ;

Favoriser un accès simple aux solutions de staking pour les particuliers ;

Créer des garde-fous pour les intermédiaires centralisés, notamment en matière de transparence.

En outre, ce cadre devrait permettre à la finance décentralisée (DeFi) de se développer « sans restrictions injustifiées », et, de manière générale, rester clair et simple en venant compléter les réglementations actuelles de la finance traditionnelle :

Le système de régulation financière américain nous a bien servi pendant des décennies. Au lieu de réinventer la roue, la législation sur les cryptomonnaies devrait s’intégrer de manière transparente dans ces cadres tout en laissant de la place aux nouvelles technologies.

Plus spécifiquement, Faryar Shirsad reprend des requêtes déjà exprimées par l’industrie par le passé, comme le fait de donner l’autorité à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) concernant les cryptomonnaies assimilées à des matières premières telles que le BTC et l’ETH. Il demande également d’intégrer des mesures sur les stablecoins, sur les levées et fonds, et d’éclaircir ce qui relève ou nous de la loi sur les valeurs mobilières.

Alors que la réglementation est un sujet de longue date aux États-Unis, et qu’aucune initiative pour établir ce fameux cadre n’a encore jamais abouti, il sera intéressant de suivre ces développements pour voir en quoi ils pourraient concurrencer les autres juridictions du monde.

Source : Coinbase

