Sam Bankman-Fried donne une interview en prison et prétend que FTX n'était pas insolvable

Après ses crimes financiers dans l’affaire FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) a écopé de 25 ans de prison et il lui reste donc encore 24 ans à purger, à moins que l’appel de son procès ne vienne modifier cette durée de détention. Nous l’avons vu récemment, sa famille cherche même à obtenir une grâce présidentielle de la part de Donald Trump, alors qu’une partie des fonds avait pourtant été volée aux clients pour financer grassement les politiciens démocrates lorsque l’exchange était encore debout.

Cette semaine, le journal The Sun a obtenu une interview de SBF en 3 sessions de 15 minutes par téléphone, directement depuis le centre de détention de Brooklyn.

En début, d’interview, il parle ainsi de ses opinions politiques et avance que s’il se considérait plutôt comme de « centre gauche » à l’origine, son temps passé « à Washigton D.C. à travailler avec les régulateurs, les législateurs et le pouvoir executif » l’a fait changer d’avis. Maintenant, il s’identifierait plutôt comme un Républicain :

J’avais déjà vu à quel point le parti avait changé, mais vous savez, sur les questions que je connaissais mieux, sur celles avec lesquelles j’avais passé le plus de temps, en particulier sur la politique des cryptomonnaies, le gouvernement Biden était tout simplement incroyablement destructeur et difficile à gérer et franchement, le Parti républicain était beaucoup plus raisonnable.

💡 Comment sécuriser vos cryptomonnaies hors des plateformes centralisées ?

À l’image de certains propos de Donald Trump, le détenu parle également d’une politisation du ministère de la Justice (DOJ), évoquant notamment les frustrations passées du président envers le juge Lewis Kaplan.

Alors qu’il a pourtant eu recours au Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis, Sam Bankman-Fried prétend maintenant que ni FTX ni Alameda Research n’ont été en faillite.

Toutefois, avec la mauvaise foi légendaire dont il a fait preuve tout au long de son procès, il reconnaît implicitement avoir investi les fonds de ses clients :

FTX n’a ​​jamais été insolvable et n’a jamais fait faillite. Alameda non plus. Elles ont toujours eu assez d’argent pour honorer toutes leurs obligations. Ce qui s’est passé, c’est une crise de liquidité, un bank run, ce que cela signifie fondamentalement, c’est que si vous achetez une voiture de 20 000 dollars et vous savez que vous l’achetez à crédit auprès d’une banque, vous êtes en train de la rembourser. Il vous reste 10 000 dollars à rembourser et puis tout d’un coup, la banque vous appelle et vous dit « hé, vous avez une semaine pour honorer le reste de vos paiements ».