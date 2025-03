FTX : Sam Bankman-Fried serait-il une victime politique ?

Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, purge actuellement une peine de 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent. Cependant, l’ex-milliardaire déchu clame aujourd’hui qu’il est une victime de persécutions politiques.

Un revirement politique opportun pour Sam Bankman-Fried ?

Dans une interview accordée au New York Sun, Sam Bankman-Fried a affirmé que son procès était motivé en partie par son engagement politique associé à la droite et par la politisation du Département de la Justice sous l’administration Biden.

L’homme, autrefois perçu comme un grand donateur du Parti démocrate, prétend aujourd’hui s’être éloigné des progressistes, notamment en raison de l’ancienne réglementation agressive de l’industrie crypto.

Il affirme également que les dirigeants de FTX qui ont collaboré avec la justice ont reçu des peines plus clémentes en raison de leur proximité avec les Démocrates, contrairement à Ryan Salame, un ancien cadre et donateur républicain, qui a écopé d’une peine plus lourde. Ce traitement différencié serait, selon lui, une preuve de la partialité du système judiciaire américain.

Cette hypothèse est renforcée par des informations révélant que les parents de SBF chercheraient activement à obtenir un pardon du président Donald Trump. Si cela se concrétisait, cela confirmerait une volonté claire de réhabilitation politique plutôt qu’une réelle remise en question des faits reprochés.

Une communication hors de contrôle pour l’ancien PDG de FTX

Cette interview marque une nouvelle rupture avec son ancienne image. Autrefois perçu comme un jeune prodige idéaliste de la finance décentralisée, il tente, depuis son procès, de se positionner en victime d’un système judiciaire biaisé.

Cependant, cette nouvelle stratégie ne semble convaincre ni les autorités ni les anciens clients floués par FTX qui commencent à se faire rembourser.

L’ancien fondateur de FTX continue de faire parler de lui, que ce soit en partageant ses impressions sur la vie en prison – où il cohabite notamment avec Sean « Diddy » Combs – ou en mettant en avant ses nouvelles affinités politiques.

Source : X

