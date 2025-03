Coinbase veut révolutionner la bourse avec la tokenisation de son action COIN

Coinbase, la célèbre plateforme d’échange de cryptomonnaies, fait un pas de plus vers la tokenisation des actifs traditionnels. Après avoir abandonné un projet similaire en 2020 en raison de barrières réglementaires, l’entreprise américaine relance aujourd'hui ses ambitions de proposer des titres financiers numérisés sur la blockchain. Ce retour en force s'inscrit dans un contexte de régulation plus favorable et de volonté d’innovation.