Comment acheter des actions Coinbase (COIN) ? Procédé simplifié 2023

Pour obtenir des actions Coinbase, il est recommandé d'utiliser une plateforme spécialisée dans l'investissement en actions. Voici un guide clair pour vous aider à acheter des actions COIN en quelques minutes seulement.

Où se procurer des actions Coinbase (COIN) ?

Vous envisagez d'investir dans des actions de la plateforme de cryptomonnaies Coinbase, mais vous n'êtes pas sûr de la procédure ? Pour acheter des actions COIN, il est recommandé de passer par une plateforme dédiée à la négociation de ces actifs.

De nombreux courtiers ou intermédiaires financiers offrent la possibilité d'acquérir des actions COIN. Voici nos recommandations (liste non exhaustive) :

Plateforme Frais Verse des dividendes ? eToro Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions Trade Republic 1 € par opération Selon les actions XTB Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions et prélève une commission Degiro Entre 1 à 3 € par opération en fonction de la Bourse Oui, automatiquement

Facile à utiliser, réputée pour sa sécurité et étant en conformité avec la réglementation française, la plateforme eToro est conseillée pour les investisseurs débutants. Elle répondra sûrement à toutes vos exigences pour l'achat d'actions Coinbase.

Pour obtenir des actions COIN via eToro, commencez par créer un compte sur la plateforme, effectuez un dépôt de fonds, puis faites l'acquisition du nombre d'actions Coinbase que vous désirez.

Pourquoi choisir eToro pour acheter des actions COIN ?

Fondée en 2007, eToro s'est rapidement établie comme une figure innovante dans le monde de l'investissement en ligne. Elle donne accès à un vaste choix d'instruments financiers, incluant les actions, les ETF, le Forex, les matières premières et même les cryptomonnaies.

Les prestations de courtage d'eToro sont fournies par eToro Europe, une société inscrite à Chypre. Cela lui permet de garantir des services en parfaite adéquation avec les normes françaises. Du côté des cryptomonnaies, eToro dispose de l'enregistrement PSAN et peut en toute légalité proposer de tels actifs à ses utilisateurs français.

De plus, eToro est célèbre pour sa fonctionnalité de copy trading, qui offre la possibilité à chacun de suivre et d'imiter les opérations d'autres traders. Toutefois, même si cette option peut séduire les débutants, il est sage de baser ses choix d'investissement sur sa propre analyse.

Cette plateforme est relativement intéressante si vous prévoyez de diversifier vos investissements, car elle liste la grande majorité des actions majeures du monde entier, mais aussi une grande quantité de cryptomonnaies différentes.

En ce qui concerne l'achat d'actions Coinbase via eToro, le processus est relativement rapide à finaliser. Il suffit de :

Ouvrir un compte sur la plateforme ;

Déposer des euros sur ce compte ;

Effectuer l'achat d'actions COIN en quelques manipulations.

Si vous considérez eToro comme plateforme pour investir dans des actions Coinbase, voici les étapes pour créer un compte et acquérir des actions COIN en toute simplicité.

Pour ouvrir un compte sur eToro, suivez le bouton ci-dessous (lien d'affiliation). Ensuite, sur la page principale d'eToro, cliquez sur l'option « Commencer à investir » localisée en bas à gauche de l'écran :

Dès que vous êtes sur la page d'inscription d'eToro, vous pouvez vous enregistrer via votre compte Facebook ou Google (Gmail). Alternativement, vous avez le choix d'utiliser une méthode d'inscription traditionnelle en fournissant un pseudonyme, une adresse e-mail et un mot de passe robuste.

Pour finaliser votre processus d'inscription sur eToro et passer à l'achat d'actions COIN, vous devez compléter certaines formalités : fournir une pièce d'identité, valider un numéro de téléphone et compléter un bref questionnaire. Conformément aux règlementations françaises, eToro impose cette étape.

🤔 Besoin d'un guide plus détaillé ? Voici comment ouvrir un compte sur eToro étape par étape

Une fois votre compte eToro activé, vous pouvez y verser des euros afin d'acheter des actions Coinbase. Pour procéder, sélectionnez l'icône « Dépôt de fonds », localisée en bas à gauche de votre écran sur la plateforme.

Avant d'aller plus loin, il est important de souligner que le solde affiché sur eToro est en dollars américains, et toutes les opérations sont effectuées dans cette monnaie. Toutefois, rassurez-vous, lors d'un dépôt en euros, la conversion en dollars américains est automatique.

Pour créditer votre compte eToro en euros, 2 méthodes s'offrent à vous : soit par virement bancaire, soit par carte de crédit. Pour vous aider à décider, voici un aperçu des spécificités de chaque moyen de paiement proposé par eToro :

Carte Bancaire Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 100 $ 500 $ Taux de change Moins avantageux Plus avantageux Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Vous êtes incertain sur la manière d'approvisionner votre compte eToro ? Pour un descriptif détaillé, sélectionnez l'onglet lié à votre choix de paiement :

Comment procéder à un versement via carte bancaire ? Si vous optez pour l'approvisionnement de votre compte eToro via une carte de crédit/débit, voici les étapes à suivre : Choisissez « Carte de crédit » parmi les options du menu déroulant ; Entrez le numéro figurant de votre carte de crédit/débit ; Précisez la date d'expiration de votre carte ; Notez le code CVC à 3 chiffres, localisé au verso de votre carte. Suite à la validation de ces détails, votre compte eToro sera instantanément approvisionné. Sur votre relevé bancaire ou dans l'application de votre banque, la transaction sera mentionnée sous l'intitulé « eToro (Europe) Ltd. ».

Comment déposer des euros via virement bancaire ? Si vous privilégiez le virement bancaire comme mode d'approvisionnement sur eToro, voici les étapes clés à respecter : Dans les méthodes de paiement, optez pour « Virement bancaire » puis appuyez sur « Continuer ». Les détails bancaires liés à eToro vous seront présentés et un e-mail contenant ces informations vous sera également envoyé ; Accédez à votre service bancaire en ligne (ou rendez-vous physiquement à votre banque) pour initier le virement ; Il est crucial d'enregistrer l'identifiant de transaction fourni. eToro utilise ce numéro pour rapprocher les fonds transférés de votre compte personnel sur leur service ; Assurez-vous d'inclure cet identifiant lors de l'initiation de votre virement. Il doit être inséré, selon votre banque, dans les champs intitulés « Mémo », « Message » ou « Référence de votre virement ». Veuillez garder à l'esprit que les dépôts effectués via virement bancaire sur eToro peuvent prendre de 4 à 7 jours ouvrables pour être finalisés.

Méthode pour investir dans le COIN via eToro

Désormais, avec des euros disponibles sur votre compte eToro, vous êtes prêt à investir dans des actions Coinbase. La procédure est simple : dans la barre de recherche, écrivez « Coinbase » ou son symbole boursier « COIN », puis sélectionnez l'option « Investir ».

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, affichant le prix actuel d'une action COIN, qui est ici de 73,19 $. Vous avez la possibilité d'indiquer la somme que vous souhaitez investir, disons 1 000 $. En cliquant sur « Placer un ordre », vous initiez l'achat d'actions Coinbase.

À noter : vous possédez désormais un CFD (Contrat pour la Différence) sur l'action COIN. Cela signifie que, bien que vous n'ayez pas la propriété physique des actions Coinbase, vous capitalisez sur les variations de son cours en bourse.

Si vous faites vos premiers pas dans le monde de l'investissement, il est conseillé de ne pas utiliser d'effet de levier. Gardez le réglage x1 afin de minimiser les risques inhérents à cet outil financier.

💡 Une précision importante : même si eToro présente les montants en dollars, vous avez la possibilité de passer des ordres en euros. La conversion sera effectuée automatiquement lors de la transaction.

Quel lien Coinbase a-t-il avec le monde des cryptomonnaies ?

En tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies, Coinbase est directement impliqué dans le développement de cette industrie. Depuis sa création en 2012, cette entreprise a su se faire une place de choix dans ce secteur si compétitif, en particulier aux États-Unis.

Fondée en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, Coinbase s'est imposée comme l'une des principales plateformes de trading de cryptomonnaies au monde. Leur objectif initial était de rendre l'achat, la vente et le stockage de Bitcoin aussi simples que possible pour le grand public.

Au fil des années, Coinbase a élargi son offre pour inclure non seulement le trading de Bitcoin, mais aussi d'autres cryptomonnaies comme Ether, Dogecoin et de nombreux autres tokens. Ils proposent également des portefeuilles sécurisés pour stocker ces actifs, ainsi que des outils éducatifs pour aider les nouveaux utilisateurs à comprendre le fonctionnement de cet écosystème.

C'est le 14 avril 2021 que Coinbase a fait son entrée sur le Nasdaq. Plutôt que d'opter pour une introduction en bourse traditionnelle, la plateforme a choisi un « direct listing ». Cette méthode permet entre autres de vendre des actions préexistantes, offrant plus de flexibilité aux investisseurs et aux employés de la société.

Questions fréquentes sur l'action COIN de Coinbase

✅ Qu'est-ce que Coinbase ? Coinbase est une plateforme d'échange de cryptomonnaies fondée en 2012, qui permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de stocker diverses cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum.

✅ Qu'est-ce que qui peut affecter le cours de l'action COIN ? Historiquement, le cours de l'action COIN est très sensible à l'état du marché des cryptomonnaies, Coinbase étant elle-même une plateforme d'échange de crypto. En cas de marché baissier ou haussier continue, cela affectera sans nulle doute à la baisse ou à la hausse le prix de l'action COIN. En parallèle, les performances de Coinbase et des autres plateformes concurrentes peuvent affecter le cours de l'action COIN.

✅ Est-ce que Coinbase verse des dividendes à ses actionnaires ? Non, les détenteurs d'actions COIN ne reçoivent pas de dividendes.

✅ Est-il intéressant d'acheter l'action Coinbase en 2023 ? Coinbase est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies et joue un rôle essentiel dans le secteur, en particulier aux États-Unis. La performance de son action est donc étroitement liée à l'évolution globale du marché des cryptomonnaies. Avec l'arrivée prochaine de plusieurs ETF Bitcoin spot et le halving de Bitcoin de nombreux membres de la crypto-communauté s'attendent à ce que le marché connaisse une période haussière appelée bull run. Si cela se produit, l'action COIN de Coinbase pourrait suivre le mouvement. Quoi qu'il en soit, il est conseillé d'effectuer une étude approfondie de Coinbase afin de déterminer si l'achat d'actions COIN en 2023 représente une décision d'investissement judicieuse.

