Coinbase suspend le trading du Binance USD (BUSD) – La capitalisation du stablecoin continue de chuter

Ce lundi 27 février, la plateforme américaine Coinbase a annoncé via Twitter qu'elle prévoyait de suspendre le trading du stablecoin BUSD sur toutes ses plateformes :

We regularly monitor the assets on our exchange to ensure they meet our listing standards. Based on our most recent reviews, Coinbase will suspend trading for Binance USD (BUSD) on March 13, 2023, on or around 12pm ET.

— Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) February 27, 2023