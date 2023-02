Face à la pression des régulateurs, PayPal suspend son projet de stablecoin

La pression monte aux États-Unis alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) a tourné son regard vers les plateformes d’échange. De quoi inquiéter PayPal ? Peut-être, si l’on considère que le géant des paiements a confirmé avoir suspendu son projet de stablecoin.

Le projet de stablecoin de PayPal est mis en pause

PayPal planifiait de lancer son stablecoin dans les prochaines semaines, mais ses ambitions ont été revues à la baisse, selon une information de Bloomberg. L’entreprise a confirmé vouloir repousser le lancement de sa cryptomonnaie. Elle a par ailleurs confirmé vouloir travailler avec les régulateurs si elle se lance dans le futur.

Cette frilosité soudaine n’est pas un hasard : le projet de PayPal est en effet basé sur un partenariat avec Paxos. Or comme nous vous l’expliquions hier, l’entreprise a reçu une injonction de la SEC, qui la force à stopper l’émission du BUSD, le stablecoin de Binance.

Le projet de stablecoin de PayPal était relativement récent. Le « PayPal Coin » avait été révélé dans le code source de l’application de paiement, et l’entreprise avait confirmé qu’elle travaillait sur un projet de ce type le 8 janvier dernier. Pour l’instant, on n’en savait pas beaucoup plus sur cette initiative.

👉 Pour aller plus loin – Stablecoin, tout savoir sur ce type de cryptomonnaie

Acheter des cryptos en quelques minutes

Paxos prête à se lancer dans une bataille judiciaire

L’émetteur de stablecoin Paxos a confirmé depuis hier qu’il ne se laisserait pas faire face aux injonctions de la SEC. L’entreprise prévoit de « contester de manière vigoureuse » toute accusation du gendarme financier américain, et rappelle que pour l’instant, l’enquête ne vise que le BUSD :

« Il n’y a aucune autre allégation à l’encontre de Paxos. Paxos a toujours fait de la sécurité des actifs de ses clients une priorité. »

Reste que ce retrait de PayPal montre bien que Paxos est actuellement dans la tourmente. La SEC a un poids conséquent sur l’écosystème américain, et elle semble être partie en croisade ces dernières semaines. On peut donc s’attendre à plusieurs affaires judiciaires dans les mois à venir.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source : Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.