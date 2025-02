Les retraits sur Bybit sont de nouveau pleinement opérationnels, malgré le plus grand hack de l'Histoire

Vendredi, l’exchange de cryptomonnaies Bybit a enregistré un record peu enviable, après avoir subi le plus important hack de l’Histoire, et pas uniquement en ce qui concerne les cryptomonnaies. Malgré la perte de 1,46 milliard de dollars, l’équipe de l’exchange a gardé la tête froide et le PDG Ben Zhou a même organisé un live pour répondre à la communauté, prenant ainsi ses responsabilités, là où d’autres auraient pu choisir de jouer la montre.

Sans surprises, le nombre de demandes de retraits a explosé à la hausse après le hack. Bybit a recensé plus de 350 000 demandes, et cela a naturellement engendré une congestion sur la plateforme, qui aurait pu laisser craindre une crise de liquidités. Pourtant, il n’en a rien été. En effet, Ben Zhou a confirmé sur X que toutes les demandes avaient été traitées et que la situation était revenue à la normale sur ce point-ci :

12 heures après le pire piratage de l’Histoire. TOUS les retraits ont été traités. Notre système de retrait est maintenant entièrement revenu à son rythme normal, vous pouvez retirer n’importe quel montant et ne subir aucun retard. Merci pour votre patience et nous sommes désolés que cela se soit produit.

Selon les données de DefiLlama, les fonds de la plateforme sont ainsi passés de 16,5 milliards de dollars à 11,61 milliards de dollars entre hier et aujourd’hui.

💡 Quelles sont les bonnes pratiques pour limiter le risque de hack ?

Pour mener à bien ce processus, des mesures d’urgence ont été prises, comme l’emprunt d’ETH pour assumer la demande, ainsi qu’une augmentation de la liquidité sur les stablecoins USDC et USDT :

From the Sleepless Twelve Hours

Over the past 12 hours, our Bybuddies have worked tirelessly to support our users by:

- Borrowing ETH to facilitate withdrawals

- Increasing liquidity for USDT and USDC

But we weren’t alone. Many industry partners stood by us, working through…

— Bybit (@Bybit_Official) February 22, 2025