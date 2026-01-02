Des centaines de wallets vidés dans le cadre d'un hack mystérieux et toujours actif

L’enquêteur crypto ZachXBT a identifié une attaque en cours qui vise les wallets crypto en lien aux blockchains EVM. Un hack millimétré qui ne concerne que des petites sommes, pour un préjudice total en hausse constante et régulière.

Des centaines de wallets crypto vidés sur des blockchains EVM

Du fait des montants importants qu'il peut impliquer, le secteur des cryptomonnaies se retrouve en première ligne des attaques et autres hacks destinés à dérober les fonds de ses utilisateurs, au point de devenir l'une des principales sources de revenus de la Corée du Nord, en tête de cette activité criminelle.

Des opérations malveillantes qui peuvent tout aussi bien viser des plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées de premier plan que des portefeuilles crypto populaires, comme dans le récent cas de Trust Wallet dont les utilisateurs viennent de se faire dérober 7 millions de dollars fin décembre.

Toutefois, d'autres attaques semblent plus insidieuses et discrètes, comme vient de le révéler le célèbre enquêteur crypto, ZachXBT, sur son compte Telegram officiel.

En cause : le drainage - régulier et toujours en cours - des cryptomonnaies détenues par des centaines de portefeuilles sur les blockchains compatibles EVM (Ethereum Virtual Machine).

Détail des blockchains et des montants concernés

Il semble que des centaines de portefeuilles se fassent actuellement vider sur différentes blockchains EVM pour de petits montants (moins de 2 000 dollars au total par victime), la cause profonde reste toutefois encore à identifier. ZachXBT

Un préjudice estimé à 107 000 dollars en hausse constante

Les faits ne semblent pas nécessairement nouveaux, mais leur récurrence et la persistance de ces attaques ciblées interroge l'enquêteur ZachXBT face à un montant du préjudice total en hausse constante et des victimes qui se comptent déjà par centaines.

En effet, les 107 000 dollars de préjudice total actuellement identifiés peuvent apparaître comme dérisoires au regard du nombre de victimes concernées. Il ne faut toutefois pas s'y méprendre, car cela ressemble bien plus à un mode opératoire millimétré qu'à un manque d'ambition de la part du hacker à l'origine de ces vols.

Jusqu’à présent, environ 107 000 dollars ont été dérobés, et le montant total du vol continue d’augmenter. ZachXBT

Le véritable problème de cette attaque concerne plus précisément l'impossibilité de déterminer la procédure utilisée, tout comme son point d'entrée, même si ZachXBT ne manque pas de publier une adresse suspecte - 0xAc2e5153170278e24667a580baEa056ad8Bf9bFB - afin de tenter de limiter son impact grandissant.

La seule solution pour se prémunir de cette attaque reste pour le moment de se méfier de toutes les opérations suspectes et de ne jamais autoriser des transactions sans s'assurer de leur origine et leur légitimité. Des règles de sécurité numérique qu'il faut appliquer à tout moment, même en dehors des blockchains EVM.

Source : ZachXBT

