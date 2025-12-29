Trust Wallet débloque 7 millions de dollars pour ses utilisateurs victimes d'un hack

Le portefeuille TrustWallet confirme que 7 millions de dollars ont été débloqués afin de dédommager les utilisateurs touchés par le hack du 25 décembre. Comment prétendre à un remboursement ?

TrustWallet rembourse les utilisateurs victimes du hack

Le jour de Noël, TrustWallet a été victime d’un hack d’ampleur, qui a permis de drainer 7 millions de dollars sur des portefeuilles. Ce sont uniquement les personnes utilisant la version 2.68 de l’extension de navigateur TrustWallet qui sont concernées.

Aujourd’hui, les équipes de TrustWallet confirment que la procédure de compensation financière est en cours :

Nous vous présentons nos excuses et reconnaissons que cette situation a été frustrante et perturbatrice. Nous travaillons jour et nuit pour finaliser les modalités du processus de dédommagement.

Un formulaire à remplir pour les victimes du hack

L’entreprise partage une unique URL sur laquelle faire sa demande de remboursement : be-support.trustwallet.com. Elle met par ailleurs en garde les victimes du hack face à d’éventuels faux formulaires de remboursement.

La PDG de TrustWallet, Eowyn Chen, confirme que ses équipes vérifient chaque demande de remboursement une à une, le processus pourrait donc prendre du temps.

Nous avons identifié 2 596 adresses de portefeuilles affectées. Nous avons reçu environ 5 000 réclamations, ce qui indique un nombre important de soumissions fausses ou en double tentant d’accéder aux remboursements destinés aux victimes.

La ou les personnes ayant hacké l’extension de Trust Wallet ont réussi à blanchir 4 millions de dollars de fonds grâce à des plateformes d’échange. Un peu moins de 3 millions de dollars étaient encore visibles sur les portefeuilles des attaquants en fin de semaine.

Trust Wallet est une propriété de Binance et disposerait d’environ un million d’utilisateurs. L’accident rappelle que les extensions de navigateur sont souvent plus vulnérables aux attaques que d’autres solutions de stockage, un point àç garder en tête lorsqu’on stocke des cryptomonnaies.

Source : Eowyn Chen via X

