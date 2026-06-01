Un développeur récupère 2 millions de dollars d'ETH bloqués depuis un ICO de 2016

Dix ans plus tard, 2 millions de dollars d’ETH ont été débloqués. Un développeur « white hat » est parvenu à hacker le contrat de l’ICO de HongCoin, permettant aux détenteurs des fonds de faire des réclamations.

Un développeur parvient à récupérer des ETH bloqués depuis 2016

En 2016, HongCoin procédait à une ICO. Mais le projet n’était pas parvenu à rassembler les fonds nécessaires et avait donc dû rembourser ses investisseurs. Le problème, c’est qu’un bug a empêché le remboursement de 48 personnes qui avaient investi. À l’époque, la somme totale de 1000 ETH valait environ 10 900 dollars. Mais avec la hausse du cours de l’ETH, le montant s’élève à ce jour à plus de 2 millions de dollars.

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Un hacker connu sous le nom de Florent est parvenu à trouver une faille dans le contrat de l’ICO, permettant d’esquiver le bug. Cette faille avait été corrigée sur les autres protocoles dans les années qui ont suivi, mais l’ancien ICO la maintenait toujours :

La faille résidait dans une fonction admin présentant une vulnérabilité de type « integer overflow ». L’utiliser avec un input spécifique permet de remettre à zéro le compte d’un détenteur et de débloquer le processus de remboursement.

Il est important de noter que Florent a quand même dû faire appel aux équipes de HongCoin pour finaliser ses actions : celles-ci avaient en effet sécurisé le contrat avec des multisig. Résultat : les 48 personnes qui n’avaient pas pu se faire rembourser peuvent désormais voir leurs fonds retournés… Dix ans après les faits.

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Source : Florent via X

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