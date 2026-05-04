Strategy fait une pause sur le Bitcoin : pas d'achat la semaine dernière, l'action repart à la hausse

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Strategy, la firme de Michael Saylor, n'a acheté aucun bitcoin la semaine du 27 avril au 3 mai 2026, à la veille de la publication de ses résultats trimestriels. Pourtant, cette même semaine, son action MSTR est repartie à la hausse, signant son premier mois dans le vert sur les neuf derniers.

Strategy met ses achats de Bitcoin en pause la veille de ses résultats

Le dimanche 3 mai, Michael Saylor, président exécutif de Strategy, a publié sur X un simple « No buys this week ». Voilà quelque chose d'assez inhabituel pour celui qui poste chaque semaine les détails des derniers achats de bitcoin de la société Strategy. La raison : la publication des résultats du premier trimestre 2026, attendue ce mardi 5 mai.

Les analystes anticipent une perte de 18,98 dollars par action, contre 16,49 dollars à la même période l'an dernier. Rien d'alarmant en soi : Strategy est soumise à des règles comptables qui l'obligent à enregistrer les variations du cours du Bitcoin directement dans ses comptes, à la hausse comme à la baisse. Or, on le sait, le premier trimestre 2026 a été difficile pour le Bitcoin.

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Le dernier achat de Strategy remonte à la semaine du 20 au 26 avril : 3 273 bitcoins acquis pour 255 millions de dollars, soit un prix moyen d'environ 77 900 dollars l'unité. La semaine d'avant, Strategy effectuait même son plus gros achat de BTC. La société détient désormais 818 334 bitcoins, achetés à un prix moyen de 77 906 dollars. Avec le cours du Bitcoin autour des 78 500 dollars ce week-end, Strategy se retrouve tout juste au-dessus de son prix de revient.

Ces achats d'avril, combinés aux flux entrants sur les ETF Bitcoin américains, ont contribué à une hausse de 12 % du cours du Bitcoin sur le mois. C'est la meilleure performance mensuelle depuis avril 2025. L'action du groupe cotée au NASDAQ, MSTR, en a profité : +33 % en avril, son premier mois positif après huit mois consécutifs dans le rouge.

Un dividende stable

Du côté de l'action STRC, le second titre coté par Strategy dont le but est de verser chaque mois un dividende, a décidé de mainteir son coupon à 11,5 % par an pour le mois de mai. Pour rappel, ce titre est conçu pour rester stable autour de 100 dollars et l'argent levé via ces émissions sert à financer les achats de bitcoin de la société.

Le but de ce titre est ainsi d'attirer les investisseurs qui recherchent une exposition au Bitcoin avec du rendement... sans la volatilité. La société propose désormais de passer ces versements à une fréquence bi-mensuelle. Si le vote des actionnaires, prévu le 8 juin, est favorable, le premier paiement sous le nouveau calendrier pourrait intervenir le 15 juillet. L'objectif : réduire la volatilité du titre et améliorer sa liquidité.

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Les critiques ne désarment pas pour autant. Peter Schiff, économiste chez Euro Pacific Asset Management, a répété dimanche sur X que le STRC repose sur une structure proche d'un « schéma Ponzi ».

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