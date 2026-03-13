11 000 BTC en 4 jours : le STRC de Strategy bat tous les records

Strategy poursuit son accumulation de Bitcoins à un rythme soutenu. Grâce à son nouveau titre financier STRC, l’entreprise de Michael Saylor aurait financé l’achat de plus de 11 000 BTC en seulement 4 jours, soit près de 800 millions de dollars investis dans l’actif numérique.

À lui seul, le STRC permet à Strategy d'acheter 800 millions de dollars de BTC

Alors que le cours du Bitcoin évolue sous les 75 000 dollars, le marché reste marqué par un climat d’incertitude. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent de peser sur les actifs risqués, y compris sur le marché actions, à l'image du S&P 500 en baisse d’environ 4,5 % depuis le 28 février, date du début des bombardements sur l’Iran.

Malgré cela, le prix du BTC semble se stabiliser grâce à un retour de la demande pour la monnaie numérique. Parmi les acteurs qui soutiennent le cours, Strategy reste probablement le plus influent. L’entreprise dirigée par Michael Saylor continue d’accumuler du Bitcoin à un rythme soutenu.

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Cette semaine, grâce à son action STRC, Strategy aurait ainsi levé suffisamment de fonds pour financer l’achat de 11 042 BTC depuis le début de la semaine (hors vendredi), contre 4 294 BTC la semaine précédente.

Estimation des achats de BTC permis par les volumes du STRC

Mais qu’est-ce que le STRC exactement ? Le STRC, aussi appelé « Strech », est une action préférentielle perpétuelle émise par Strategy servant d'outil de levée de capitaux. Contrairement à l’action MSTR, ce titre verse un dividende régulier, actuellement d’environ 11,5 % annuel. Strategy peut ajuster ce rendement afin de maintenir le prix du titre proche d’une cible de 100 dollars : si le prix baisse, le dividende peut être augmenté pour attirer les investisseurs, et inversement.

Pour Strategy, le STRC permet ainsi de lever des liquidités ensuite utilisées pour acheter du Bitcoin, dans le but d’augmenter la quantité de BTC détenue par action.

Une fois les fonds levés, les achats sont généralement réalisés en OTC (Over the Counter), c’est-à-dire hors des carnets d’ordres des plateformes d’échange. Cette méthode permet d’absorber d’importants volumes sans provoquer de mouvements brusques sur le marché au moment de l’achat. Mais même dans ce cas, ces acquisitions retirent du Bitcoin de la liquidité disponible sur les marchés, ce qui contribue à renforcer la pression acheteuse sur le long terme.

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Strategy est un pont vers Bitcoin, mais pas Bitcoin lui-même

Néanmoins, il est important de rappeler que l'action MSTR ne permet pas de bénéficier directement des caractéristiques fondamentales de Bitcoin, mais seulement à son prix. Détenir une action MSTR ou un produit comme STRC ne confère ni résistance à la censure, ni souveraineté financière.

Au contraire, ces instruments réintroduisent plusieurs intermédiaires : l’entreprise elle-même, mais aussi les tiers dépositaires chargés de conserver les Bitcoins pour Strategy.

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Malgré cela, l'action de Strategy met un coup de projecteur sur Bitcoin. À terme, une partie de ces investisseurs pourrait s’intéresser à ses fondamentaux et adopter sa philosophie, notamment via la self-custody.

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Source : STRC

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