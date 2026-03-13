Stablecoins sur Bitcoin : Tether annonce son arrivée sur le Layer 2 Arkade

Tether annonce son arrivée sur Arkade, un layer 2 de Bitcoin. L’émetteur de l’USDT a investi dans Ark Labs afin de soutenir le développement d’une infrastructure permettant d’émettre et d’utiliser des stablecoins sur Bitcoin. Cette initiative accompagne le lancement d’Arkade Assets, un protocole dédié aux tokens fongibles.

Arkade Assets : tokens fongibles et USDT sur Bitcoin

Alors que les stablecoins sont aujourd’hui principalement utilisés sur des blockchains programmables comme Ethereum ou Tron, leur histoire commence pourtant sur Bitcoin. Lancé initialement via la couche Omni, l’USDT a progressivement migré vers d’autres réseaux, notamment en raison des limites de scalabilité et de programmabilité.

Mais avec l’émergence de nouvelles infrastructures construites autour de Bitcoin, comme RGB, les Taproot Assets ou encore des récents layer 2 comme Spark et Arkade, l’écosystème attire à nouveau l’attention de Tether.

C’est à l’occasion d’une levée de fonds de 5,2 millions de dollars réalisée par Ark Labs, l’équipe derrière Arkade, que Tether a annoncé avoir investi afin de relancer son stablecoin sur Bitcoin.

Dans le même temps, Ark Labs a dévoilé Arkade Assets, un protocole permettant la création et la gestion d’actifs fongibles sur Arkade. Cette nouvelle infrastructure ouvre ainsi la voie à l’émission de nombreux types de tokens directement sur Bitcoin.

L’objectif d'Arkade est de proposer une infrastructure financière programmable, capable de supporter des smart contracts tout en permettant aux utilisateurs de conserver la custody de leurs BTC.

Selon Ark Labs, Bitcoin est aujourd’hui l’actif numérique le plus liquide au monde, mais il lui manquerait encore l’infrastructure technique nécessaire pour accueillir pleinement les applications financières développées sur d’autres blockchains.

C’est précisément là que l’arrivée de Tether prend tout son sens. Dans son communiqué, l’entreprise explique que son investissement vise à accélérer le développement d’une infrastructure de stablecoins directement sur Bitcoin. Paolo Ardoino, CEO de Tether, affirme :

Les stablecoins sont nés sur Bitcoin, et élargir leur accès sur le réseau Bitcoin reste une priorité pour nous.

L'annonce de Tether s’inscrit dans une dynamique plus large visant à ramener les stablecoins dans l’écosystème Bitcoin, comme en témoignent les initiatives autour de Taproot Assets ou encore la version 0.11.1 du protocole RGB, qui doivent encore surmonter plusieurs défis techniques.

Avec le lancement d’Arkade Assets, Arkade pourrait ainsi devenir l’une des premières infrastructures capables d’accueillir à nouveau l’USDT sur Bitcoin.

Comment peut-on utiliser Arkade aujourd’hui ?

Pour l’instant, l’écosystème Arkade reste encore en phase de développement, mais il est déjà possible d’interagir avec le réseau. Le principal point d’entrée est Arkade Wallet, disponible à l’adresse arkade.wallet, qui permet d’utiliser Bitcoin et les actifs émis sur Arkade.

Les utilisateurs peuvent y déposer des fonds de plusieurs manières :

En envoyant du BTC directement on-chain ;

Via le Lightning Network, intégré directement dans l’interface ;

Ou en utilisant LendaSwap, une application intégrée permettant d’échanger des stablecoins contre du BTC depuis d’autres réseaux.

Si l’infrastructure reste encore jeune, l’arrivée d’acteurs comme Tether pourrait accélérer le développement de ce nouvel environnement financier construit autour de Bitcoin.

Sources : Ark Labs, Tether

