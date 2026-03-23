BTC grimpe de 5 % : une hausse poussée par le nouvel achat de 1 000 Bitcoins par Strategy

Bitcoin reprend 5 % ce lundi, après 2 mois de correction depuis son sommet historique d'octobre. Strategy a annoncé aujourd'hui l'achat de 1 031 BTC supplémentaires. Si cet achat seul ne peut expliquer un tel mouvement de marché, la pression acheteuse accumulée par l'entreprise depuis le point bas de février pèse de plus en plus lourd sur l'offre disponible.

Strategy achète encore, malgré la chute de 50 % du cours du Bitcoin

Le Bitcoin est en hausse de 5 % ce lundi, dans un contexte de marché qui se stabilise depuis ses plus bas du mois de février. Le prix du BTC avait atteint un sommet historique à 126 000 dollars au mois d'octobre 2025, avant de corriger de près de 50 % jusqu'à 60 000 dollars au mois de février.

Depuis ce point bas, le cours a revisité les 76 000 dollars la semaine passée, avant de reculer de 11 % suite à la décision de la Fed de conserver ses taux inchangés, et repart finalement aujourd'hui à la hausse ces 24 dernières heures.

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Alors que les investisseurs redoutent un enlisement du conflit au Moyen-Orient pouvant pousser le prix du baril de pétrole à la hausse, Strategy annonce l'achat de 1 031 BTC supplémentaires.

Ce nouvel achat de Bitcoin s'élève donc à 76,6 millions de dollars, à un prix moyen de 74 326 dollars par unité.

Cette opération a été financée uniquement via la vente de 509 111 actions MSTR, sans recours aux titres préférentiels de l'entreprise, comme les STRF, STRC, STRK ou STRD, sur la période du 16 au 22 mars.

Évolution des achats de BTC par Strategy

Au total, l'entreprise de Michael Saylor détient désormais 762 099 BTC, acquis pour un total d'environ 57,69 milliards de dollars, à un prix moyen de 75 694 dollars par BTC, enregistrant une perte latente de près de 5,5 %.

Malgré cela, Strategy conserve sa position de leader des entités détenant le plus de Bitcoins, bien loin devant le département de la justice étatsunienne et ses plus de 200 000 BTC, et se rapproche peu à peu de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de Bitcoin, et ses 1,1 million d'unités.

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Depuis le 1er janvier, Strategy achète plus de BTC que les mineurs n'en créent et que les ETF spot en achètent

Un achat de 1 031 BTC ne suffit pas à lui seul à faire bouger un marché de plusieurs milliards de dollars, mais cet achat fait suite à une longue série. Depuis le 1er janvier 2026, Strategy est passée de 672 500 à 762 099 BTC, soit 89 599 BTC supplémentaires en moins de 3 mois.

Sur la même période, le réseau Bitcoin n'a émis qu'environ 33 000 BTC, et les ETF Bitcoin spot étatsuniens ont, eux, enregistré un volume net de 400 millions de dollars sortant, soit l'équivalent d'environ 5 634 BTC à 71 000 dollars l'unité.

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Autrement dit, alors que les investisseurs fuyaient les ETF BTC depuis le début de l'année, Strategy absorbait à elle seule près de 3 fois la totalité des nouveaux Bitcoins mis en circulation, retirant mécaniquement de l'offre disponible sur le marché.

Les achats sont réalisés en OTC, c'est-à-dire, hors carnets d'ordres, ce qui limite l'impact immédiat sur le prix au moment de l'exécution. Mais chaque BTC acquis est retiré de la liquidité disponible, renforçant la pression acheteuse structurelle.

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Sources : Strategy, SaylorTracker

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