L'ETF Bitcoin de Morgan Stanley pourrait attirer 160 milliards de flux entrants d'après le CEO de Strategy

Le 20 mars 2026, Morgan Stanley, qui gère 8 000 milliards de dollars d'actifs, a déposé un deuxième amendement S-1 auprès de la SEC pour son ETF Bitcoin spot, le Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Phong Le, PDG de Strategy, a fait ses calculs, et les chiffres potentiels donnent le vertige.

Morgan Stanley passe d'intermédiaire à émetteur d'ETF

Morgan Stanley ne veut plus seulement distribuer l'ETF Bitcoin de BlackRock. La banque veut avoir le sien. Le 20 mars, elle a déposé un deuxième amendement S-1 auprès de la SEC pour son ETF, le Morgan Stanley Bitcoin Trust, attendu sous le ticker MSBT sur NYSE Arca.

Ce serait la première grande banque américaine à émettre directement un ETF Bitcoin spot - une distinction qui change beaucoup sur le plan économique : en passant de distributeur à émetteur, Morgan Stanley encaisserait directement les frais de gestion plutôt que de toucher de simples commissions sur l'IBIT de BlackRock.

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Sur la forme, le fonds démarrerait avec un capital d'un million de dollars, réparti en 50 000 actions à 20 dollars pièce. Il serait confié à BNY Mellon pour l'administration et à Coinbase pour le courtage. Une configuration déjà rodée chez plusieurs émetteurs d'ETF Bitcoin concurrents. Attention, la cotation reste soumise à l'approbation de la SEC, qui traite actuellement plus de 100 dossiers liés aux cryptos.

Morgan Stanley avait déposé sa première demande en janvier 2026, en incluant à l'époque des projets d'ETF sur l'ether et le Solana. Avec ses 15 000 conseillers financiers, elle dispose d'une force de distribution sans équivalent parmi les émetteurs actuels d'ETF Bitcoin. La banque avait d'ailleurs déjà autorisé ses conseillers à proposer l'IBIT à leurs clients dès août 2024.

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Bientôt 160 milliards sur l'ETF de Morgan Stanley

Quand Morgan Stanley sortira son ETF Bitcoin, pourra-t-il ainsi détrôner l'IBIT ? Peut-être bien. Phong Le, PDG de Strategy, a mis des chiffres sur le potentiel du MSBT. Voici son raisonnement : Morgan Stanley Wealth Management recommande déjà à ses clients une allocation allant jusqu'à 4% en Bitcoin, c'est donc un gros potentiel pour son ETF. Voici ce que le CEO de Stratagy écrit :

Morgan Stanley Wealth Management gère environ 8 000 milliards de dollars d'actifs et recommande une allocation de 0 à 4 % en bitcoins. Une allocation de 2 % représenterait 160 milliards de dollars, soit environ trois fois la taille de l'IBIT. $MSBT : Monster Bitcoin.

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Pour situer ce chiffre : l'IBIT de BlackRock, premier ETF Bitcoin au monde, affiche 63,26 milliards de dollars d'actifs nets à ce jour. L'ensemble des ETF Bitcoin spot dépasse même les 90 milliards de dollars, représentant 6,44% de la capitalisation totale du Bitcoin, avec 56,23 milliards de dollars de flux cumulés depuis leur lancement en janvier 2024.

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Source : X

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