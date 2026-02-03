Plus de 60 % des achats d'ETF Bitcoin spot sont maintenant en perte

Le recul du Bitcoin sous les 80 000 dollars place plus de 60 % des investisseurs en ETF BTC spot en perte latente. Ce seuil critique ravive les craintes de capitulation, alors que le marché digère encore une correction de 37 % en l'absence de fondamentaux haussiers.

Les détenteurs d'ETF Bitcoin spot s'approchent de capitulation

Depuis son sommet du mois d'octobre 2025, le cours du Bitcoin est en baisse de 37 %, passant de 126 000 à 78 000 dollars. Cette baisse a semé la panique au sein des investisseurs dont la majorité anticipe désormais un nouveau bear market qui pousserait le BTC encore plus bas.

En revenant sous les 80 000 dollars, le Bitcoin met ainsi en difficulté tous les acheteurs de ces 15 derniers mois, liquidant leurs positions à levier ou les rapprochant de leur capitulation.

Le cours du Bitcoin s’échange également en dessous du coût moyen d’acquisition des ETF Bitcoin spot étatsuniens autour des 84 000 dollars. En effaçant plus d'un an de hausse, plus de 60 % des volumes entrants depuis la création des ETF sont désormais en perte latente.

Évolution des volumes des ETF Bitcoin

Avec un prix moyen d’achat avoisinant les 84 000 dollars, l'investisseur moyen subit moins-value latente de 8 à 9 %.

Ce lundi, les ETF ont enregistré 561 millions de dollars d’entrées nettes, leur meilleure performance depuis la mi-janvier. Ce sursaut d’intérêt pourrait suggérer que certains investisseurs profitent de cette phase de repli pour accumuler à prix réduit.

Le cours du Bitcoin pourrait-il déjà avoir fini sont bear market ?

À première vue, les conditions de marché restent baissières. Les volumes des ETF sont plutôt vers les retraits malgré une journée de hausse et le contexte macro économique trop pessimiste pour envisager en retour de la demande pour le BTC.

Cependant, certains signaux techniques et comportementaux commencent à suggérer une possible phase de transition, plutôt qu'une poursuite directe de la baisse.

L’un des indicateurs qui va dans ce sens est le RSI (Relative Strength Index) en vue hebdomadaire, qui évolue autour des 32, le niveau le plus bas depuis le point bas du marché baissier de 2022.

Cours du BTC et son RSI

Historiquement, de tels creux du RSI ont souvent coïncidé avec des zones de survente du BTC, propices à des rebonds techniques. Cela ne signifie pas nécessairement que le cycle baissier est terminé, mais que la pression vendeuse pourrait prochainement perdre en intensité.

Par ailleurs, l’adoption de Bitcoin en tant que moyen de paiement ne montre aucun signe de ralentissement. Le Lightning Network, solution de seconde couche (Layer 2), permet des transactions instantanées à très faible coût et connaît actuellement une hausse importante de son activité ainsi que de la liquidité verrouillée dans ses canaux.

Les autres sidechains et autres solutions Layer 2 de Bitcoin connaissent également un fort développement. La sidechain Liquid enregistre des records d'activité, tandis que de nouveaux réseaux comme Arkade et Spark émergent, facilitant la détention de BTC ainsi que l'accès aux transactions via Lightning.

