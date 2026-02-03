Pourquoi le Bitcoin et les cryptos chutent depuis des mois ?

Le marché des cryptomonnaies fait actuellement face à une baisse durable et généralisée, désormais inscrite dans une logique de bear market. Comment expliquer cette situation et en mesurer la portée effective ? On fait le point…

Baisse du marché crypto : le capital ne disparaît pas, il se repositionne

Depuis le dernier sommet historique du Bitcoin à 126 000 dollars le 6 octobre dernier, le marché des cryptomonnaies a entamé une véritable descente aux enfers, largement accentuée par le crash intervenu quelques jours plus tard dont le total des liquidations a atteint le montant record de 20 milliards de dollars.

Pourtant, certaines données laissaient déjà transparaître une baisse d'intérêt pour le BTC de la part des investisseurs quelques mois auparavant. En effet, comme le note le média d'analyse Zerohedge, « depuis juin dernier, le bitcoin est bizarrement devenu le seul actif qui chute d’autant plus que les banques centrales injectent de la liquidité ».

Le Bitcoin passe à côté de la liquidité mondiale disponible (M2)

La première cause de ce manque d'intérêt peut très clairement s'expliquer par un contexte macroéconomique actuellement sous haute tension. De quoi motiver les investisseurs à se tourner vers des actifs plus sûrs, comme l'or ou l'argent... jusqu'à déclencher une correction historique fin janvier, en n'effaçant pas moins de 7 000 milliards de dollars de leurs capitalisations en tout juste 2 jours.

Mais une autre donnée plus structurelle semble également impossible à ignorer : le marché crypto est devenu le terrain de jeu des institutionnels, largement exposés aux ETF et peu adeptes du risque. De quoi faire de « la stabilisation des flux des ETF [un] signal clé à surveiller », selon le responsable de recherche pour la société d’analyse crypto BRN, Timothy Misir. Car « sans cela, les rallyes ont de fortes chances de s’essouffler ».

Ajoutons à cela la fuite massive des investisseurs particuliers, visiblement plus attirés par le marché action que par les cryptomonnaies au cours de l'année écoulée. Résultat : une concentration massive de la liquidité disponible vers les principales cryptomonnaies du marché, au détriment évident des altcoins.

Baisse des prix ne veut pas dire baisse de l'activité on-chain

Toutefois, les baisses enregistrées sur le marché crypto ne doivent pas éclipser trop rapidement l'importante hausse d'activité enregistrée sur certaines blockchains de premier plan. En effet, Ethereum explose actuellement tous les records, avec un nombre de transactions quotidiennes et de nouvelles adresses qui surpassent les sommets du marché haussier de 2021.

Une situation identique pour Solana (SOL), avec une augmentation mensuelle significative de ses adresses actives quotidiennes supérieure à 24 % et un nombre de transactions également en hausse.

De quoi s'interroger sur la baisse d'activité notable enregistrée sur la blockchain du Bitcoin au cours de la même période, avec un nombre moyen de transactions quotidiennes en chute de 15 %.

Dans ce contexte, la véritable question reste d'estimer l'importance de la baisse que pourrait enregistrer le Bitcoin, en tant que boussole du marché des cryptomonnaies. Selon l'analyste de LMAX Group, Joel Kruger, « la récente correction rapproche les prix de niveaux attractifs », avec un « support important » autour de 70 000 dollars.

Source : Zerohedge

